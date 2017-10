publié le 27/10/2017 à 12:53

Héros du jour. Dans la ville de Scott Township en Pennsylvanie (États-Unis), un homme a stoppé un braqueur de banque en se jetant sur lui. Une caméra de surveillance a filmé la scène surréaliste qui s'est déroulée le 20 octobre.



Sur la vidéo, on voit un individu masqué qui rentre dans l'établissement avant de pointer une arme de poing. Quelques instants plus tard, un client se rue sur l'homme et le plaque violemment au sol. Pendant ce temps, une femme et une jeune fille s'échappent de la banque pour se mettre en sécurité.

Le braqueur amateur se débat mais il est vite démasqué, sous l'œil d'une caméra de surveillance de l'établissement. Finalement, le client héroïque laisse repartir le braqueur désarmé avant d'indiquer la direction de sa fuite à une voiture de police qui passe devant l'établissement.



L'apprenti voleur de banque a depuis été arrêté. Il devrait être présenté à un juge la semaine prochaine.