L'énorme animal a traversé un chemin sous les yeux d'un groupe de promeneurs ébahis en Floride.

> Un alligator géant se promène à proximité des visiteurs d'un parc en Floride

par Camille Kaelblen publié le 18/01/2017 à 15:49

La Floride peut parfois se transformer en un monde peuplé de créatures préhistoriques. C'est ce qu'ont pu constater des visiteurs du parc naturel Circle B Bar Reserve en Floride (États-Unis) : lors d'une balade, les promeneurs ont filmé leur rencontre avec... un gigantesque alligator.



"J'adore Circle B. La nature à son apogée", a commenté Kim Joiner, qui a filmé la scène et l'a ensuite partagée sur le groupe Facebook de la réserve. Selon elle, l'animal mesurait plus de 3,5 mètres et pesait environ 360 kg. Des mensurations impressionnantes mais pas non plus insolites : un alligator adulte peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long.



L'animal a surgit d'un fourré et a traversé le chemin sur lequel se trouvaient les touristes à vitesse réduite, traînant des pattes. Et visiblement peu perturbé par la présence d'intrus à quelques mètres.



Car l'élément le plus étonnant de cette scène est peut-être la réaction des visiteurs. Alors que l'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils courent dans la direction opposée à la vue de la créature, ceux-ci préfèrent rester pour pouvoir immortaliser le moment avec leurs smartphones.



Les vidéos d'alligators sont quasiment devenues un passe-temps régional en Floride. Début janvier, un journaliste avait immortalisé le combat d'un python et d'un alligator dans un cours d'eau. Quelques mois plus tôt, c'est le spectacle insolite d'un alligator dévorant un autre alligator qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.