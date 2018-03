et AFP

publié le 19/03/2018 à 21:01

Elle a été désignée "meilleure enseignante du monde". Andria Zafirakou, institutrice dans un quartier difficile de Londres (Royaume-Uni), a remporté ce prix à Dubaï (Émirats arabes unis), assorti d'un million de dollars.



Enseignante dans l'école communautaire d'Alperton, elle a appris les bases de la plupart des 35 langues parlées par les élèves et leurs parents pour pouvoir communiquer avec eux. La Britannique a par ailleurs imposé une refonte du programme scolaire pour l'adapter et le rendre plus proche de la vie de ses élèves.

Andria Zafirakou figurait parmi 10 finalistes sur plus de 30.000 candidats venus du monde entier. Ce concours créé par la fondation de la famille Varkley, des Indiens installés aux Émirats dans les années 1950, vise à valoriser le métier d'enseignant. Le prix exige que le gagnant reste enseignant pendant au moins cinq ans.