Trump autorise les donut et le bacon pour chasser l'ours en Alaska

La disposition peut prêter à sourire mais elle est prise très au sérieux par les défenseurs des animaux. En 2015, des mesures de l'administration Obama avaient interdit d'utiliser des chiens afin de chasser l'ours brun dans des zones protégées en Alaska, ainsi que de traquer leurs oursons dans leurs tanières à l'aide de lampes. Le NPS, qui dépend du ministère de l'Intérieur américain, va revenir dessus.



Et parmi les dispositions, il y avait la possibilité d’attirer les ours à l'aide de donut et de bacon. "Le bacon, le gras de viande et les donuts sont souvent utilisés", pointait le NPS, rappelle Ouest France. Il sera donc à nouveau autorisé d'utiliser ces appâts dans deux mois, quand les nouveaux règlements seront en vigueur.

Une mesure de plus qui fera froncer les sourcils des opposants de Donald Trump. Ce dernier détricote petit à petit le travail de l'administration d'Obama en matière d'environnement. Le positionnement le plus fort étant la sortie du traité de Paris sur le climat.