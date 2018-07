publié le 02/07/2018 à 18:22

Le cauchemar prend fin. Neuf jours de calvaire se sont achevés lundi 2 juillet pour 12 enfants thaïlandais et leur entraîneur de foot. Ils étaient coincés dans un grotte inondée, dite "Pattaya Beach", où l'eau gagnait du terrain de jour en jour depuis le 23 juin au soir à cause des fortes pluies de mousson, fréquentes à cette époque de l'année.



Âgés de 11 à 16 ans, ils sont tous "sains et saufs", et l’entraîneur aussi d'après le gouverneur de la province concernée de Chiang Rai. Pendant ces neufs jours, aucun contact n'avait pu être établi avec les sinistrés.

Les jeunes footballeurs et leur entraîneur s'étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang, dans cette zone de forêt tropicale dense, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Puis ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson. Des dizaines de plongeurs, y compris internationaux, se sont mobilisés depuis plus d'une semaine pour retrouver les enfants.

La localisation de la grotte Crédit : Laurence CHU / AFP

Une mobilisation nationale et spirituelle

À l'école où sont scolarisés les enfants, les message d'espoir et de soutiens se multipliaient. "Laissez-le revenir et jouer au football avec nous, il me manque", a par exemple imploré Tilek Jana, dont l'ami Prajak est parmi les disparus. 200 enfants étaient réunis pour l'occasion, lundi 2 juillet.







"Je prie toutes les nuits pour que ces 13 vies soient sauvées. J'espère que nous aurons de bonnes nouvelles" sous peu, a ajouté Jakkrit Muenghong, un des professeurs de Prajak. "Nous chantons, prions et leur envoyons notre soutien pour leur donner la force d'attendre que l'aide arrive", ajoute Kanet Pongsuwan, le directeur de l'école.





Un chanteur célèbre en Thaïlande, Kong Huayrai, a même écrit une chanson en leur hommage : "Nous ne savons pas qui vous êtes, à quoi vous ressemblez, mais où êtes-vous? Avez-vous froid et faim?", dit la balade, diffusée à la télévision. "Le vent peut-il vous atteindre pour vous dire qu'il y a des gens qui vous attendent ?", poursuit la chanson.