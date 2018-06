et AFP

15/06/2018

Payer pour obtenir le droit de mendier. C'est ce qui devrait se produire dans une ville suédoise. Jeudi 14 juin, la municipalité d'Eskilstuna a adopté un arrêté obligeant les mendiants à demander un permis, d'un montant de 150 couronnes (15 euros).



"Une autorisation des autorités policières pour la collecte passive d'argent est obligatoire dans certaines zones géographiques", stipule le texte adopté à la majorité absolue. L'arrêté prévoit une amende pour les mendiants qui continueraient à faire la manche sans s'être procuré ce permis. Dans cette ville de 69.000 habitants, des Roms de Roumanie et de Bulgarie pratiquent la mendicité depuis plusieurs années.

Cette mesure fait débat chez les Écologistes, et au sein du Parti de Gauche et des chrétiens-démocrates suédois, qui ont voté contre. Mais les défenseurs du texte ont expliqué que l'idée n'était pas d'entraver la mendicité mais de permettre aux associations ou aux services d'aide sociale d'entrer en contact avec les personnes vivant de la mendicité. Et le cas échéant "pour les aider à rentrer dans leur pays", a ajouté un adjoint social-démocrate, Jimmy Jansson.

L'arrêté doit entrer en vigueur le 1er octobre, sous réserve d'obtenir l'aval du comté, qui pourrait le juger inconstitutionnel.



En France, des arrêtés contre la mendicité avaient été pris dans plusieurs villes (Paris, Marseille, Nice, Montpellier) en 2010 et 2011, suscitant une vive polémique.