Sous-marin argentin : l'appareil a implosé en 40 millisecondes

publié le 12/01/2018

Les familles des 44 marins connaissent enfin la vérité. Deux mois après la disparition du sous-marin San Juan, et de son équipage, le Bureau américain du renseignement naval a rendu un rapport qui précise les conditions du drame.



Le 15 novembre 2017, le submersible aurait implosé à une profondeur d'environ 400 mètres, et en un temps très rapide, 40 millisecondes, rapporte Le Monde. Ce rapport confirme donc que le signal acoustique détecté ce même jour est lié à la disparition du San Juan. Sa coque a été entièrement pulvérisée par l'implosion et il a sombré "verticalement", indique le Bureau américain du renseignement naval.

Pour les experts, il n'y a aucun doute : les 44 marins présents dans le sous-marin "n'ont pas souffert. Ils ne sont pas morts noyés, leur mort a été instantanée". Depuis le drame, de nombreuses voix s'élèvent en Argentine pour dénoncer la vétusté des équipements de la marine nationale. Le San Juan avait été acheté à l'Allemagne en 1985.