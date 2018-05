publié le 21/05/2018 à 20:24

En recevant des mains d'une amie ce sucrier acheté dans une boutique solidaire, Lizzie Dixon, une habitante de Roche, au sud de l'Angleterre, ne s'attendait pas à ça. À l'intérieur étaient cachés deux documents : une lettre d'amour accompagné d'un certificat de mariage daté du 8 janvier 1958 et célébrant l'union de Louie Blight et Derek Edyvean, raconte Le Monde, citant la BBC. C'est en faisant tomber l'objet qu'elle a aperçu les deux petits bouts de papiers.



Sur la lettre écrite à la main, on pouvait y lire : "Mon cher Derek, désolée, mon chéri, mais j’ai oublié que je travaillais jeudi après-midi, donc je ne pourrai pas venir avant 6 heures au bus, à Roche. Tu viendras me chercher chez Joan, veux-tu bien, ou bien au bus à 6 heures moins dix. Désolée chéri, mais ne m’oublie pas, veux-tu. Ta future femme aimante, Louie".

Un objectif : retrouver Louie et Derek

Émue par ce qu'elle venait de découvrir, Lizzie Dixon a fait part de sa trouvaille à son amie Cathy Davies, qui lui avait offert le fameux sucrier. Les deux anglaises ont alors une obsession : retrouver le couple. Elles passent alors par Facebook, et reçoivent comme par magie, en quelques heures, la réponse d'un membre de la famille de Louie Blight et Derek Edyvean. La belle histoire n'est pas terminée puisque la belle-fille du couple leur apprend qu'ils sont encore en vie, toujours mariés et qu'ils habitent la région.

C'est le plus mignon des couples Cathy Davies, après sa rencontre avec le couple Edyvean





Les Edyvean décident donc d'inviter Cathy Davies chez eux. "J’ai pris la route, trouvé leur petite maison, frappé à leur porte, et ils m’ont invitée à entrer. Louie m’a prise dans ses bras et m’a dit : 'Vous êtes la femme qui nous recherchait'", a témoigné Cathy Davies auprès de la BBC. "Je leur ai donné la lettre, et ils n’arrêtaient pas de me remercier. Quand je suis repartie, j’ai pleuré durant tout le trajet. C’est le plus mignon des couples", s'est-elle émue.



Un couple qui depuis son mariage a eu deux enfants, et qui a fêté cette année ses noces de diamant.