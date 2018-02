Royaume-Uni : le chef du parti Ukip viré après des insultes contre Meghan Markle

publié le 18/02/2018 à 00:39

On ne touche pas à une future membre de la famille royale britannique. Henry Bolton a été démis de ses fonctions de président du parti europhobe Ukip ce samedi 17 février. Les adhérents du parti ont voté à 63% en faveur de son éviction, après les propos très controversés de son ancienne compagne.



Au début du mois de janvier dernier, Jo Marney, qui se présente comme journaliste, mannequin et actrice, a vu certains de ses SMS envoyés à un ami, être publiés dans le journal The Mail on Sunday. Dans cet échange, elle reprochait à Meghan Markle, dont la mère est afro-américaine, de "souiller" la famille royale britannique avec "sa semence". "Il y aura ensuite un Premier ministre musulman. Et un roi noir (...) C'est le Royaume-Uni, pas l'Afrique", ajoutait-elle dans la conversation.

Henry Bolton expliquait que cette polémique avait mis fin à son couple, mais elle pourrait aussi participer à la chute du parti, qui ne s'est toujours pas relevé depuis son échec aux dernières élections législatives. Trouver un remplaçant à Henry Bolton pourrait s'avérer compliqué : il est le quatrième chef de file à quitter l'Ukip depuis le départ de Nigel Farage en 2016.