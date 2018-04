publié le 10/04/2018 à 16:19

Une nouvelle fois, le nouveau doyen de l'humanité nous vient du Japon. Le pays asiatique, bien connu pour la longue espérance de vie de ses habitants, comptait 68.000 centenaires en 2017, selon les statistiques officielles. Et c'est l'un d'entre eux qui a été sacré doyen de l'humanité par le Guinness des records ce mardi 10 avril.



Masazo Nonaka, 112 ans, succède ainsi à Francisco Nunez Olivera, un Espagnol décédé en février dernier à l'âge de 113 ans. Né le 25 juillet 1905, le vieil homme a reçu chez lui sur l'île d'Hokkaido (la plus grande île japonaise située dans le nord du pays, ndlr) un certificat officiel.



Le centenaire vit actuellement avec sa famille, gérante d'un ryokan, une auberge traditionnelle où les visiteurs peuvent se prélasser dans des "onsen" (source volcanique chaude). Les proches de Masazo Nonaka (il a sept frères et une sœur habitant à proximité) ont d'ailleurs livré quelques secrets de la longévité du vieil homme. Prendre de longs bains chauds dans les "onsen" et manger des sucreries en font partie.

En fauteuil roulant, "mais en bonne condition"

"Il adore manger toutes sortes de bonbons, japonais ou de style occidental", a confié sa petite-fille Yuko Nonaka, ajoutant qu'il lisait "les journaux tous les jours". Aujourd'hui en fauteuil roulant, "mais en bonne condition" selon sa famille, le nouveau doyen de l'humanité, s'est marié en 1931 et a eu cinq enfants.

Avant lui, plusieurs japonais avaient été auréolés du titre de doyen de l'humanité. On peut notamment citer Jiroemon Kimura, mort en juin 2013 à 116 ans ou encore Sakari Momoi, décédé en juillet 2015 à l'âge de 112 ans.



Le Guinness des records recherche actuellement la doyenne de l'humanité, qui reste pour le moment inconnue après le décès de la Jamaïcaine Violet Brown, en juillet 2017 à l'âge de 117 ans. Mais le record de longévité tous sexes confondus appartient toujours à une Française : Jeanne Calment. Cette Arlésienne, née en 1875 était décédée en 1997, à l'âge de 122 ans et 164 jours.