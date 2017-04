Présidentielle en Équateur : imbroglio sur le nom du vainqueur

Le vice-président et candidat à la présidentielle équatorienne, Lenin Moreno

Ils étaient deux à revendiquer la victoire. Après le second tour de l'élection présidentielle en Équateur, dimanche 2 avril, censée désigner le successeur de Rafael Correa, et la publication de résultats partiels, les deux candidats en lice ont revendiqué la victoire. Finalement, le Conseil national électoral, après décompte de 94,20% des suffrages, a donné le socialiste Lenin Moreno, candidat du parti au pouvoir, en tête.



"Les données sont claires (...) Nous avons un avantage très, très important", avait affirmé Lenin Moreno, s'appuyant sur une estimation de l'institut Perfiles de Opinion (Profils d'opinion, en français), réputé proche des corréistes et qui créditait l'ancien vice-président de 52,2% des voix.

Pourtant, à partir des chiffres de l'institut Cedatos, que le gouvernement lie à l'opposition, l'ancien banquier Guillermo Lasso annonçait lui aussi avoir remporté le scrutin, avec 53,02% des voix. "Nous avons gagné ! La démocratie a gagné ! Vous avez tous gagné", a-t-il lancé à Guayaquil, sa ville natale et capitale économique du pays, sur la côte pacifique.

Le perdant dénonce des "présomptions de fraude"

Dans le même temps, le Conseil national électoral (CNE) prévenait qu'il ne s'agissait que d'estimations et non de résultats officiels. Ces derniers sont finalement intervenus lundi matin et créditent le candidat socialiste de 51,07% des voix, après décompte de 94,20% des bulletins de vote.



Face à cette situation, Guillermo Lasso a dénoncé des "présomptions de fraude", se disant prêt à contester le résultat de l'élection. "Nous allons défendre la volonté du peuple équatorien face à des présomptions d'une fraude qui a pour objectif d'installer un gouvernement qui serait, dès à présent, illégitime", a-t-il déclaré à la presse.