publié le 17/04/2017 à 09:25

En Corée, la tension monte. En Syrie, Donald Trump a fait lancer 59 missiles, et en Afghanistan, "la mère de toutes les bombes". Le terrorisme islamique continue de frapper. Et pourtant, on parle peu de défense dans la campagne présidentielle. "Nous avons des candidats sans défense", déplore Nicolas Domenach. "Ces questions sont pourtant décisives", rappelle-t-il. Avant de poursuivre : "Et ce sera même la première et lourde charge du futur président, chef de l'État et chef des Armées françaises sur lesquelles le soleil jamais ne se couche".



Le journaliste note pourtant que "le pouvoir comme l'opposition, après les attentats de novembre 2015, avaient sonné le tocsin et la mobilisation". Ainsi François Hollande, Manuel Valls et Jean Yves le Drian tempêtaient "Nous sommes en état de guerre contre le terrorisme". Nicolas Domenach remarque qu'une "quasi indifférence a succédé à la rhétorique guerrière outrancière inadaptée".