Pourquoi la patrouille de France va survoler la Statue de la Liberté ?

publié le 25/03/2017 à 08:20

La patrouille de France est à New York. Aux alentours de 12h heure américaine (16h30-17h heure française), les huit avions tricolores entameront leur tournée nord-américaine par un survol de la Statue de la Liberté. Et ce vol n'est pas anodin, à en croire le colonel Christophe Deherre. "C'est une démonstration habituelle, mais il y a un petit peu de pression", assure celui qui dirige la patrouille de France au micro de RTL. "Ce vol-là, on veut absolument le réussir, on veut que les gens sachent que l'on est arrivé aux États-Unis."



À chaque fois, un défilé de la patrouille de France est bluffant pour le public qui y assiste. Les avions progressant à quelques mètres les uns des autres. Toutefois, dans le cas de ce survol de la Statue de la Liberté, tout n'est pas permis pour les pilotes. "On est dans un environnement, autour de Manhattan, où il y a trois aéroports internationaux, donc cela interdit toutes figures de voltige. Donc, c'est un passage dans un sens et un passage dans l'autre sens sur la Statue."

Les huit Alpha Jet qui défileront à New York n'ont pas volé dans le ciel américain depuis 1986. Le colonel explique pourquoi un tel laps de temps est passé. "C'est un trajet qui est compliqué, c'est quelque chose qui est difficile à monter, qui occupe la patrouille pendant à peu près deux mois. Il faut vraiment une occasion particulière pour déclencher une mission comme celle-ci, qui est complexe, longue." Outre le survol de la Statue de la Liberté, le rendez-vous incontournable de la tournée de la patrouille de France aura lieu le 6 avril à Kansas City. Au programme ce jour-là : la cérémonie de commémoration de l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale.