publié le 03/01/2018 à 05:12

Au moins 48 personnes sont décédées mardi 2 janvier au Pérou lorsqu'un car a chuté d'une falaise haute d'une centaine de mètres, après avoir été percuté par un camion sur une autoroute longeant la côte Pacifique, a annoncé la police. Il y avait à bord 55 passagers et deux chauffeurs. Seuls six occupants du car ont été retrouvés vivants et hospitalisés, dont quatre dans un état grave.



Le car se dirigeait vers Lima depuis la ville de Huacho, au centre du pays et distante de 130 kilomètres, lorsqu'il a été accidenté au niveau du "virage du diable", à 45 kilomètres au nord de la capitale péruvienne. Le ministère de l'Intérieur péruvien a précisé sur son site Internet que la récupération des corps a été suspendue à la tombée de la nuit en raisons de fortes vagues, dues à la marée.



"C'est très douloureux pour le pays de subir un accident aussi grave. Ma solidarité profonde avec la douleur des familles", a écrit sur Twitter le président du pays, Pedro Pablo Kuczynski. L'autoroute où s'est produit l'accident est considérée comme très dangereuse et est réservée aux camions et aux autocars.