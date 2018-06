Nigeria : au moins 86 morts dans des affrontements entre éleveurs et fermiers

publié le 25/06/2018 à 00:37

Au moins 86 morts. C'est le dernier bilan d'une attaque présumée d'éleveurs nomades visant des fermiers, selon la police locale de la région de Barikin Ladi, dans l'État du Plateau, au centre du Nigéria. Cette région est le théâtre de violents affrontements intercommunautaires, ajoute la commissaire de police Undie Adie. Au total, elle explique que "86 personnes avaient été tuées", six personnes blessées et 50 maisons incendiées dans ces attaques.





Plus tôt dimanche, un couvre-feu a été instauré dans cette région secouée depuis plusieurs jours par des affrontements entre éleveurs et fermiers. Le couvre-feu a pris effet immédiatement "pour éviter une rupture de la loi et de l'ordre", a déclaré un porte-parole du gouvernement de l'Etat du Plateau, Rufus Bature.

Ce dimanche 24 juin, des barricades avaient été installées sur la route entre la capitale Jos et Abuja, capitale fédérale. Le but : attaquer les automobilistes qui ressemblaient à des "peuls et des musulmans", ont décrit des voyageurs ayant circulé sur cette route. Des attaques confirmées par la police et les militaires sur place.