Environnement : New York attaque cinq groupes pétroliers en justice

publié le 16/01/2018 à 21:23

Après Seattle et San Francisco, c'est au tour de New York de se lancer à l'attaque de l'industrie pétrolière. Le maire de la ville Bill De Blasio a annoncé mercredi 10 janvier que la ville assignait en justice cinq géants groupes pétroliers pour leur rôle présumé dans le changement climatique. Parmi eux : ExxonMobil, Chevron et BP dont l'explosion d'une plateforme avait provoqué une marée noire sans précédent dans le Golfe du Mexique.



Le maire démocrate a également fait part de son intention de se débarrasser de quelque 5 milliards d'investissements dans des sociétés actives dans les énergies fossiles.

Les dommages éventuellement alloués par la justice contribueraient au financement des mesures prises par la ville pour lutter contre les conséquences du changement climatique, a annoncé la municipalité, qui a déjà lancé un programme d'investissement de 20 milliards de dollars. Le document de l'assignation, consulté par l'AFP, ne mentionne cependant aucun montant.

ExxonMobil accueille favorablement toute tentative de répondre au changement climatique ExxonMobil à l'AFP Partager la citation





"ExxonMobil accueille favorablement toute tentative de répondre au changement climatique", a réagi ExxonMobil à l'AFP. "Ce type d'action en justice, (...) contre une industrie qui propose des produits sur lesquels nous nous reposons tous pour faire fonctionner l'économie et vivre au quotidien, n'en est pas une."



Chevron a dénoncé une action "sans fondement factuel ou juridique", qui "ne fera rien pour répondre à la grave question du changement climatique", tandis que Shell soulignait que le réchauffement devait être traité "par des politiques gouvernementales raisonnables et le changement culturel", "pas par les tribunaux".

New York fait front pour les générations futures et notre planète Bill de Blasio, maire de New York Partager la citation





Quant au désinvestissement des industries fossiles, il "n'interviendra qu'après analyse de l'impact d'une telle décision et examen juridique", a indiqué Bill de Blasio dans un communiqué, alors que la capitale Washington avait annoncé un désinvestissement similaire en 2016.



Les 5 milliards d'actifs, qui seraient cédés dans les cinq ans en cas de confirmation du désinvestissement, font partie du portefeuille des fonds de pension municipaux qui assurent les retraites des fonctionnaires.



"New York fait front pour les générations futures et notre planète" et combat aussi "les groupes d'énergies fossiles, qui connaissaient leurs effets et ont sciemment trompé le public pour protéger leurs bénéfices", a expliqué le maire de New York pour expliquer cette initiative, saluée par plusieurs associations de défense de l'environnement dont Greenpeace. "Nous nous battons pour notre survie et nous ne pouvons compter sur personne pour le faire à notre place", a-t-il souligné.

Lutter contre le réchauffement climatique, priorité de New York

Depuis l'ouragan Sandy, qui a fait plus de 40 morts à New York en octobre 2012 et coûté 42 milliards de dollars à l'État de New York, la capitale financière américaine a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité, un engagement que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris n'a fait que renforcer.



Fin décembre, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, avait indiqué vouloir geler des investissements du fonds de pension des fonctionnaires de l'État (NYSCRF) dans les énergies fossiles, ainsi qu'un plan de désengagement.



En 2015, le Parlement de Californie avait déjà voté une loi contraignant les deux principaux fonds de pension publics de l'État à céder leurs actifs liés au charbon. Des villes comme San Francisco ou Seattle ont aussi indiqué envisager de désinvestir des énergies fossiles, mais sans passer à l'acte.