publié le 16/03/2017 à 05:00

Après cinq mois de négociations Abdelilah Benkirane, sorti vainqueur avec le Parti justice et développement (PJD) des élections législatives d'octobre 2016, n'a toujours pas réussi à former une majorité. Le cabinet royal de Mohammed VI a donc annoncé mercredi 15 mars que le roi allait désigner rapidement un nouveau Premier ministre.



"Pour dépasser la situation d'immobilisme actuelle, le roi a décidé de désigner une autre personnalité politique du PJD en tant que nouveau chef du gouvernement, dans le délai le plus proche", indique un communiqué. Le Parti justice et développement (PJD), dont M. Benkirane est le secrétaire général, a remporté les législatives d'octobre 2016, et M. Benkirane, à la tête du gouvernement depuis 2011, avait été reconduit par le roi dans ses fonctions au lendemain du scrutin.



Le roi avait "exhorté à plusieurs reprises M. Benkirane à accélérer la formation du nouveau gouvernement", a indiqué le cabinet royal. De retour en début de semaine de sa tournée africaine, il a constaté que les consultations menées depuis cinq mois "n'ont pas abouti", l'absence de "signaux" augurant d'un prochain déblocage, selon la même source



Le roi "recevra dans le délai le plus proche cette personnalité et la chargera de former le nouveau gouvernement", ajoute encore le communiqué. "Parmi toutes les autres options que lui accorde" la Constitution, le roi a opté pour cette décision "dans son souci permanent" de "consolider le choix démocratique et de préserver les acquis" dans ce domaine. Le roi salue le "haut sens de responsabilité et de patriotisme sincère dont a fait preuve M. Abdelilah Benkirane", et le remercie également de son "efficacité" de sa "compétence" et de son "abnégation", conclut le communiqué.