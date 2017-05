publié le 23/05/2017 à 09:43

C'est en porte-parole du gouvernement mais aussi en père de famille que Christophe Castaner a pris la parole ce mardi 23 mai. Quelques heures après l'explosion d'une bombe à la fin d'un concert d'Ariana Grande a Manchester, le proche d'Emmanuel Macron a évoqué son "émotion personnelle". "Vous savez, je suis père de famille, j'ai deux jeunes filles qui écoutent Ariana Grande donc je sais que les enfants de Manchester sont nos enfants à nous aussi, Français", a-t-il lancé au micro de RTL.



Une attaque terroriste, comme l'ont évoquée les autorités britanniques, qui rappellent la menace réelle qui pèse sur l'Europe à l'heure actuelle. S'il a évoqué la "pensée" qu'il avait pour les familles des victimes, le porte-parole du gouvernement a aussi parlé de la "responsabilité" de cette nouvelle équipe à la tête de la France. "Nous mettons à disposition nos moyens pour accompagner les autorités de Grande-Bretagne et puis dans la journée le Président et le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur vont aussi échanger pour renforcer encore les moyens de sécurité pour les Français", a-t-il détaillé.

Ceux qui veulent faire croire que le risque zéro est possible d’un claquement de doigts, c’est mentir Christophe Castaner Partager la citation





Interrogé sur la sécurité en France, le nouveau membre du gouvernement a assuré que le risque zéro n'existait pas : "On ne réglera pas le risque et on ne supprimera pas le risque. Ceux qui veulent faire croire que le risque zéro est possible d’un claquement de doigts, on a d’ailleurs entendu certains jouer à cela hélas pendant la campagne présidentielle, c’est mentir". Avant de poursuivre : "Il faut renforcer la sécurité des Français et il faut agir à l’international, au Sahel et au Levant, car c’est l’origine du mal".

Christophe Castaner a alors relayé le programme d'Emmanuel Macron tout au long de la campagne présidentielle vantant notamment l'idée d'une task force et d'une sorte de quatrième corps d'armée avec la question du renseignement numérique. "Il faut réformer notre renseignement intérieur, faire remonter au niveau du premier ministre et du président de la République tous les moyens d’information. Et puis au quotidien c’est le plan de recrutement de 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires parce que nous avons besoin d’agir".