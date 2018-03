publié le 28/04/2016 à 19:32

Cinq ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est peut-être à l'aube de son renouveau. Un nouveau gouvernement d'union nationale, issu des accords de paix menés par l'ONU, est en train de s'installer à Tripoli. Est-ce la fin du chaos ? "Il y a une petite lueur d'espoir", affirme Isabelle Dath, qui rappelle qu'avant cette médiation, la Libye était un "pays en ruines, qui avait deux gouvernements rivaux et deux parlements : l'un installé à Tripoli, proche des islamistes, l'autre à Tobrouk, reconnu par la communauté internationale".



Pendant des années, les milices ont fait la loi. "C'est sur ce terrain propice que Daesh s'est infiltré à un rythme exponentiel, d'où la grande inquiétude des pays occidentaux à la recherche d'une solution politique", continue l'éditorialiste. Désormais, un gouvernement nouveau veut tourner cette page avec à sa tête Fayez el-Sarraj.



L'homme politique libyen est chargé de redresser le pays. "Le défi est immense mais il ne manque pas de courage. Il a bravé les menaces des milices qui avaient été jusqu'à fermer l'espace aérien pour l'empêcher de s'installer dans la capitale. Qu'à cela ne tienne : il est arrivé par la mer, le 30 mars dernier, accueilli par des officiers de la marine qui lui ont aussitôt fait allégeance", observe Isabelle Dath.

Fayez el-Sarraj "tisse patiemment sa toile" et bénéficie du soutien d'une partie de la population, mais "tout cela reste très fragile" car "certains ne veulent pas lâcher leur part du gâteau". "Le processus sera long et fastidieux", ajoute la journaliste, et "le temps, c'est précisément ce qui manque, car il joue en faveur des jihadistes".