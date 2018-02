Les Nord-Coréens ont annulé une rencontre avec Mike Pence à Pyeongchang

publié le 21/02/2018 à 02:53

Le vice-président américain Mike Pence était prêt à rencontrer une délégation de hauts responsables nord-coréens en marge des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud mais cette "brève réunion" a été annulée "au dernier moment" par Pyongyang, a révélé mardi 20 février le département d'État américain.



Durant la visite de Mike Pence à Pyeongchang pour la cérémonie d'ouverture des JO, "la possibilité d'une brève rencontre avec les dirigeants de la délégation nord-coréenne s'est présentée. Le vice-président était prêt à saisir cette opportunité afin de souligner la nécessité pour la Corée du Nord d'abandonner ses programmes illicites de missiles balistiques et nucléaires", a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert, dans un communiqué.

Mais "au dernier moment, des responsables de la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) ont décidé de ne pas procéder à cette rencontre".

"Nous regrettons qu'ils n'aient pas saisi cette opportunité. Nous n'allons pas nous excuser pour les valeurs américaines, pour avoir attirer l'attention sur les atteintes aux droits de l'homme, ou parce que nous portons le deuil de la mort injuste d'un Américain", ajoute-t-elle, à propos de Otto Warmbier.

Un peu plus tôt, le secrétaire général du vice-président, Nick Ayers, avait également évoqué dans un communiqué ce rendez-vous manqué, affirmant que "la Corée du Nord avait fait miroiter une réunion dans l'espoir que le vice-président adoucisse son message, ce qui serait revenu à céder une audience mondiale à leur propagande pendant les jeux Olympiques".



"Au lieu de cela", Mike Pence "a rencontré des ressortissants ayant échappé à la tyrannie, a reçu Fred Warmbier dont le fils a quoi qu'on en dise été assassiné par la Corée du Nord, a souligné leur historique atroce en matière de droits de l'homme et d'asservissement de milliers de leurs citoyens, a évoqué leurs projets hostiles avec des armes nucléaires et des missiles balistiques, et a annoncé qu'un nouveau train de sanctions était en route", a avancé Nick Ayers.