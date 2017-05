Le journal de 8h : Le sommet de l'OTAN accueille deux nouveaux présidents

publié le 25/05/2017 à 09:52

Il avait qualifié l'OTAN d'organisation "obsolète", mais Donald Trump a depuis changé d'avis. Il sera présent ce jeudi 25 mai à Bruxelles, pour le sommet qui réunit les 28 États membres réunis officiellement depuis quelques heures, dans la lutte contre l'État islamique. Le rendez-vous a lieu sous haute sécurité après l'attentat de Manchester. Emmanuel Macron rencontrera le chef d'État américain à l'occasion d'un déjeuner à l'ambassade américaine.



Sur la table, plusieurs dossiers dont le budget militaire que le président français serait prêt à augmenter. En revanche, Emmanuel Macron va devoir séduire le président américain sur le plan du climat, car Donald Trump voulait remettre en cause l'accord de Paris. Les deux hommes ont pourtant au moins un point commun : ce sont des "outsiders" qui ont gagné tous les deux en déjouant tous les pronostics.

À écouter également dans ce journal :

- Brigitte Macron effectue son premier déplacement ce jeudi 25 mai, à l'occasion du sommet de l'OTAN.

- Attentat de Manchester : 7 personnes sont en garde à vue dont l'artificier qui aurait fourni la bombe. Le père et le frère du kamikaze ont quant à eux été arrêtés en Libye.



- Le gouvernement français veut prolonger l'État d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017.



- "J'ai 66 ans et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout ce que j'ai fait dans ma vie est abîmé et cassé" a déclaré la maire PS de Lille Martine Aubry.



- Les candidats d'En marche sont toujours en tête pour les législatives selon les sondages.



- Selon le Canard enchaîné, le ministre de la Cohésion des territoires Richard Ferrand est mis en cause pour un petit arrangement immobilier avec sa compagne, et pour avoir employé son fils comme assistant parlementaire. Le parquet national financier a estimé qu'il n'était pas compétent à ce stade pour ouvrir une enquête.



- Samsung : le système de reconnaissance visuel a été mis à mal sur les Samsung Galaxie S8 et S8+.



- Deux hommes ont été tués à Avignon dans la nuit du mercredi 24 mai, selon le journal La Provence.



- Bison Futé a hissé le drapeau rouge pour prévenir des conditions de circulations compliquées pour ce week-end de l'Ascension.