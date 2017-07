Le journal de 8h : Le G20 s'est achevé sur fond de divergence

publié le 09/07/2017 à 09:18

Le sommet du G20 s'est achevé sur fond de divergence entre les Etats-Unis et les autres grandes puissances.La déclaration finale adoptée après deux jours de discussion, porte la marque de ces controverses.Grandes Divergence sur le commerce mondial mais aussi sur le climat, puisque Donald Trump a confirmé la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris. Le président français Emmanuel Macron a refusé toute concession.



Par ailleurs, de nouvelles émeutes ont eu lieu cette nuit à Hambourg entre manifestants et forces de l'ordre qui ont dû faire usage de gaz lacrymogènes. Depuis le 6 juillet, environ 20.000 policiers venus de toute l'Allemagne ont été déployés à Hambourg face aux risques d'attentats et de débordements. Malgré tout, les nombreuses manifestations ont été difficiles à contenir, si bien que Melania Trump, première dame américaine, est restée bloquée dans sa résidence vendredi 7 juillet.

À écouter également dans ce journal

- Routes : Au total 350 km de bouchon ont été enregistrés hier, pour ce premier samedi de départ en vacances. On déplore également plusieurs accidents mortels.

- Politique : Le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé hier aux partenaires sociaux, le compte pénibilité va être réformé. Une nouvelle mouture prévoit notamment de changer à partir de 2018.



- Notre-Dame des Landes : Les opposants au projet organisent ce week-end leur rendez-vous annuel.Voulue par le Chef de l'Etat, la mission confiée pour 6 mois à 3 médiateurs doit permettre au gouvernement de prendre une décision claire et assumée sur le projet d'aéroport.