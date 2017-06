publié le 09/06/2017 à 07:45

Les effets de la débâcle électorale du Parti conservateur, vendredi 9 juin, se font déjà sentir. Après le recul du parti de la Première ministre lors des législatives anticipées, Jeremy Corbyn a appelé Theresa May à démissionner. "Elle a perdu des sièges conservateurs, perdu des voix, perdu le soutien et la confiance. C'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif", a cinglé le chef du Parti travailliste. Au sein même des Tories, l'ancienne ministre Anna Soubry a estimé que la Première ministre devait envisager une démission, soulignant qu'elle se trouve "dans une situation très difficile".



C'est un échec personnel pour Theresa May, qui avait convoqué ces élections législatives anticipées en comptant en obtenir une majorité renforcée pour négocier la sortie de l'Union européenne. La Première ministre, qui disposait d'une majorité de 17 sièges dans le Parlement sortant, espérait avoir les coudées franches pour négocier un Brexit "dur" avec les 27 à partir du 19 juin, un an après le référendum pour la sortie de l'Union européenne.

À écouter également dans ce journal :

- MoDem : un ex-collaborateur du parti a dénoncé mercredi 7 juin dans un signalement à la justice la réalité de son emploi comme assistant parlementaire auprès de l'ancien eurodéputé Jean-Luc Bennahmias, ce que le MoDem a immédiatement contesté affirmant avoir respecté "toutes les règles".

- GM&S : l'équipementier automobile en redressement judiciaire, n'a fait à ce jour l'objet d'aucune offre ferme de reprise, mais les salariés restent "déterminés" et doivent rencontrer le président Emmanuel Macron vendredi 9 juin au soir pour lui demander d'intervenir. La date limite des dépôts d'offres avait été fixée au mercredi 7 juin.



- Disparus de l'Yonne : quatre squelettes humains ont été découverts mercredi 7 juin dans l'Yonne lors de travaux de terrassement pour la construction d'un parking à Gurgy, mais "aucun lien" n'est établi à ce jour avec des affaires connues, comme celle du tueur en série Émile Louis.



- États-Unis : la présidence Donald Trump est entrée jeudi 8 juin dans une nouvelle période de turbulences après le témoignage accablant de l'ex-directeur du FBI. James Comey a révélé au Sénat les pressions du président américain dans l'enquête sur la Russie.



- Roland-Garros : Rafael Nadal affrontera ce vendredi 9 juin le jeune prodige Dominic Thiem en demi-finale. Pour Arnaud Clément, le jeune autrichien gagnera Roland-Garros lors de sa carrière.



- Football : L'équipe de France, grâce à un triplé d'Olivier Giroud, se rend à Stockholm pour affronter la Suède de Zlatan Ibrahimovic dans les cadre de la qualification au Mondial-2018.