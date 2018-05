publié le 21/05/2018 à 08:34

En Italie, c'est ce lundi 21 mai qu'on saura qui dirigera le nouveau gouvernement. Un gouvernement clairement anti-système et populiste qui réunit extrême droite et extrême gauche. Il sera issu de l'alliance de la Ligue et le Mouvement 5 étoiles (M5S).



Dès dimanche 20 mai au soir, le patron de la Ligue a d'ailleurs donné le ton. "Que les Francais s'occupent de la France", a lancé dimanche 20 mai au soir sur Twitter Matteo Salvini, le leader du parti d’extrême droite. Le message est adressé à Bruno Le Maire qui avait un peu plus tôt mis en garde le futur gouvernement italien.

Le ministre français, comme la plupart des européens, redoute qu'il ne tienne pas les engagements pris notamment en matière économique. "Si le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, le déficit, mais aussi l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée", a-t-il précisé sur Europe 1.

À écouter également dans ce journal :

- POLITIQUE : En France, le gouvernement tente de rassurer les fonctionnaires. "Nous ne toucherons pas au statut", c'est ce que dit ce lundi 21 mai au matin Olivier Dussopt. Le secrétaire d'état à la Fonction publique accorde une interview à nos confrères de Libération et ce à la veille d'une journée de grève des fonctionnaires. Pour la première fois depuis 2010, la CFDT, Force Ouvrière et la CGT défileront ensemble.



- MANIFESTATIONS : Autre rendez-vous samedi, le 26 mai, aux cotés cette fois de la France Insoumise. Sur RTL, Jean Luc Mélenchon a appellé à la formation d'un front populaire. L'ancien candidat à l'élection présidentielle souhaite une véritable "marée humaine" pour protester contre la politique du gouvernement.



- EMPLOI : La direction de Carrefour l'a confirmé dimanche 20 mai au soir sur RTL, 227 magasins sont bien menacés de fermeture faute de repreneur. Malgré tout elle l'assure, tous les salariés se verront proposer une solution. Au total ce sont 2.100 personnes qui pourraient être concernés



- FAIT-DIVERS : Dans l'Aveyron, le conducteur du tracteur qui a renversé et tué deux enfants samedi devrait être présenté à un juge ce lundi matin. D'après les premiers éléments de l’enquête, cet homme de 27 ans conduisait avec près de 2 grammes d'alcool dans le sang au moment des faits. Dès hier une cellule médico-psychologique a été mise en place dans les locaux de la marie de Monbazin pour soutenir les habitants.



- JUSTICE : Garde à vue prolongée également pour l'homme interpellé samedi gare Saint-Charles à Marseille avec du matériel électrique pouvant servir à fabriquer un engin explosif. Le procureur de la République a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un Tchétchène comme cela avait pu être dit mais d'un ressortissant bulgare. Un homme de 48 ans déjà recherché pour tentative d'homicide



- FOOTBALL : Toute première conférence de presse pour le nouvel entraîneur du PSG. Thomas Tuchel a fixé le cap et en français. Et le début pour le nouvel entraîneur, ce sera début juillet. Pas d'entraînement prévu avant puisque le championnat de Ligue 1 s'est achevé samedi.