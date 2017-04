publié le 13/04/2017 à 08:28

Donald Trump a plaidé mercredi 12 avril, pour une entente entre les États-Unis et la Russie, tout en affirmant que les relations entre les deux pays étaient "au plus bas". La déclaration est intervenue quelques minutes après la rencontre glaciale à Moscou, entre les chefs de la diplomatie russe et américaine, Sergueï Lavrov et Rex Tillerson. Au cœur du contentieux : la responsabilité du régime syrien dans l'attaque chimique de Khan Cheikhoun en Syrie, qui a tué près de 90 personnes, dont 30 enfants, le mardi 4 avril.



"Quand vous en êtes à utiliser des armes chimiques, c'est vicieux, violent. Tout le monde l'a vu : des enfants qui meurent, des bébés qui meurent, des pères qui portent leurs enfants morts dans leurs bras. On ne peut rien voir de pire, c'est un boucher. Je pensais qu'il fallait faire quelque chose", a déclaré le président américain Donald Trump en référence à la frappe des États-Unis lancée après l'attaque chimique. Mercredi 12 avril, la Russie a opposé un 8e Véto à projet de résolution de l'ONU, qui réclame une enquête sur cette attaque chimique. "La Russie a pris une lourde responsabilité", a affirmé le président français François Hollande.

À écouter également dans ce journal :

- François Hollande a accordé une interview à l'hebdomadaire Le Point. Le président de la République revient sur sa décision de ne pas se représenter. Il a également laissé entendre une préférence pour le candidat Emmanuel Macron. Le candidat socialiste Benoît Hamon a réagi : "Moi je considère aujourd'hui que ce n'est pas le renouvellement Emmanuel Macron. Je pense qu'il recycle de vieilles idées de gauche et de vieilles idées de droite qui n'ont pas marché"

- Emmanuel Macron était en meeting à Pau, mercredi 12 avril. À ses côtés : le président du MoDem François Bayrou, qui a vanté la "jeunesse" du candidat d'En Marche.



- Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting à Lille, mercredi 12 avril. Le candidat de La France insoumise s'en est pris à ses trois principaux concurrents : Emmanuel Macron, François Fillon et Marine Le Pen. Il les accuse de "faire la guerre aux pauvres."



- Le QG de campagne de Marine Le Pen, situé rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, a été visé dans la nuit du mercredi 12 avril, par une tentative d'incendie. Un groupe affirmant s'appeler "Combattre la xénophobie" a contacté l'Agence France Presse pour revendiquer cette action.



- Quel est l'avenir des 350 employés de Whirlpool à Amiens ? Les représentants du personnel sont reçus jeudi 13 avril à Matignon, afin de retrouver un repreneur à l'entreprise d'électroménager. Une quinzaine d'offres de reprise sont sur la table.



- Guyane : le fossé se creuse entre les pros et les anti blocages. À Cayenne, les manifestants ont réclamé la levée des barrages pour la première fois depuis le début des manifestations.



- Le football a repris ses droits à Dortmund et l'enquête progresse pour tenter de trouver l'auteur de l'attentat qui a visé le bus des joueurs de Borussia, mardi 11 avril. Un suspect appartenant à la mouvance islamiste a été interpellé.