publié le 24/05/2017 à 08:31

À Manchester, le bilan de 22 morts pourrait s'alourdir. Certains des 59 blessés de l'attentat sont dans un état très grave. Deux SDF sont devenus en 24 heures des héros. Stephen, un SDF de 35 ans, au visage émacié, vit dans la rue depuis plus d'un an. Lundi soir, 22 mai, comme souvent, il dort près de l'Arena, la salle de concert. La déflagration le réveille. Il ne réfléchit pas, il fonce et s'agenouille auprès des premiers blessés. Stephen retire des clous de leurs bras, des boulons du visage d'une petite fille. "L'instinct", raconte-t-il, "m'a guidé vers l'Arena".



"Ils avaient besoin d'aide. J’aime penser que quelqu'un serait venu m'aider également si c'est moi qui avais eu besoin. C'est juste instinctif d'aider", indique Stepehn. Chris Parker, 33 ans, vit également dans la rue. Ce soir-là, il a lui aussi, décidé de venir aider les blessés. Ces images de corps allongés, ces cris, il ne les oubliera jamais comme les derniers mots d'une femme morte dans ses bras.

Des collectes ont été lancées sur internet pour aider ces deux héros de l'attentat de Manchester. Ils ont déjà reçu 10 000 euros chacun.

À écouter également dans ce journal

- Cette nuit, du 23 au 24 mai, la population de Manchester s'est rassemblée devant l'Hôtel de Ville pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. L'écrivain britannique Tony Walsh est venu lire un poème, intitulé This is the place, où il raconte l'histoire de Manchester.



- Theresa May, la Première ministre, a renforcé le niveau d'alerte terroriste sur le territoire britannique. Il passe de "grave" à "critique". "Ce changement signifie plus de soutien et de moyens pour la police. Certains agents en charge de la protection dans les endroits publics seront remplacés par l'armée", a détaillé Theresa May.



- Richard Ferrand, le nouveau ministre de la Cohésion des territoires, a été mis en cause dans le Canard enchaîné. Il a permis à son épouse de réaliser une très bonne opération immobilière du temps où il était directeur général des Mutuelles de Bretagne, en 2011. Rien d'illégal, mais "c'est embarrassant" écrit l'hebdomadaire. Le porte-parole du gouvernement a parlé de "boules puantes".



- En Savoie, l’ex-aide soignante accusée d’empoisonnement a été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Cette femme de 34 ans était accusée de 13 empoisonnements, dont 10 mortels, en 2012 et 2013 dans la maison de retraite où elle travaillait.



- À Cannes, le festival a fêté ses 70 ans, mardi 23 mai. La photo de famille historique a été prise en présence d'une centaine d'acteurs et de réalisateurs. Présente, Carole Bouquet a rendu hommage à Roger Moore, décédé à 89 ans, dont elle a été une James Bond girl dans Rien que pour vos yeux.