Nouveau revers pour Donald Trump. Quelques semaines après son investiture à la présidence américaine, et la signature d'un décret prévoyant l'interdiction temporaire de l'accès au territoire américain aux ressortissants de l'Irak, Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen, la cour d'appel fédérale de San Francisco a rejeté l'appel du gouvernement quant à l'interdiction de son décret.



Les trois juges ont pris leur décision à l'unanimité, et ont insisté sur le besoin de protéger "l’intérêt général". Leur choix repose sur le fait que l'administration Trump n'a pu démontrer que la suspension de son décret impliquerait de graves atteintes à la sécurité nationale et n'a pas pu prouver "qu'un étranger d’un des pays incriminés a perpétré un attentat aux États-Unis" par le passé, selon les magistrats.



L'affaire pourrait désormais être portée jusqu'à la Cour suprême et cinq juges sur les huit qui y siègent devront se prononcer en faveur de la levée de la suspension du décret en question. Actuellement, l'instance juridique est composée de quatre magistrats conservateurs et de quatre progressistes. En réaction à ce nouveau désaveu de son décret, Donald Trump a réagi sur Twitter, estimant que la "sécurité de [la] nation" était en jeu.

- François Fillon était en meeting au Futuroscope, à Poitiers, jeudi 9 février. Il est notamment revenu sur les "attaques impitoyables, partiales, 7 jours sur 7, pour des faits anciens connus de tous" qu'il estime subir quant aux révélations des médias sur les emplois présumés fictifs de sa femme et de deux de ses enfants. Il s'est aussi présenté comme "un homme qui n’a pas enfreint la loi". Dans la journée de jeudi, ses avocats ont aussi demandé le dessaisissement du parquet financier, jugé incompétent pour traiter l'affaire.





- Selon un sondage Odoxa, 7 Français sur 10 estiment que François Fillon devrait renoncer à l'élection présidentielle, dont une majorité de sympathisants de droite.



- Dans l'affaire de l'arrestation du jeune Théo, à Aulnay-sous-Bois, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a estimé que la blessure de la victime était survenue lors d'une "interpellation violente et musclée", doutant en revanche de l'intentionnalité du policier inculpé pour "viol" de mutiler le jeune homme. Dans le même temps, l'appel au calme semble avoir été entendu dans la ville de Seine-Saint-Denis.



- Jeudi 9 février, dans l'émission "C dans l'Air", sur France, Luc Poignant, porte-parole SGP-FO Police, était interrogé sur les propos d'une jeune femme regrettant d'être stigmatisée et victime de racisme, il avait estimé que le terme "bamboula" était "à peu près convenable". Il est finalement revenu sur ses propos dans la soirée. Depuis, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a condamné ces propos.



- Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "tromperie aggravée" afin de déterminer les responsabilités dans la propagation de l'épidémie de grippe aviaire qui sévit dans le sud-ouest depuis fin, 2016. L'enquête vise à démontrer si des volatiles possiblement contaminés ont été envoyés sciemment à des éleveurs du Gers, du Lot-et-Garonne et des Hautes-Pyrénées.



- La France est officiellement candidate pour accueillir la Coupe du Monde de rugby en 2023.



- En Ligue 1, Paris se déplace à Bordeaux, ce vendredi 10 février, à quatre jours du match face au FC Barcelone en Ligue des Champions.