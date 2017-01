Le journal de 7h : un juge fédéral suspend le décret de Donald Trump

Un juge fédéral américain a interdit l'expulsion des personnes interpellées, suite au décret anti-immigrés promulgué par Donald Trump, qui refuse l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de 7 pays musulmans.

29/01/2017

Le monde politique a réagi suite au décret du président américain, qui interdit l'entrée sur le sol américain à 7 pays musulmans : la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Iran, la Lybie, la Somalie et le Soudan. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a réaffirmé sa volonté d'accueillir dans son pays les réfugiés indépendamment de leur foi. Quant à Theresa May, la Première ministre britannique a formulé son désaccord avec le décret du Président américain.



Dès hier, samedi 28 janvier, l'application de cette décision a entraîné des problèmes dans de nombreux aéroports internationaux. Les citoyens des 7 pays musulmans visés par la mesure ont été parfois interdits d'embarquement. Cependant, une décision d'un juge fédéral américain de Brooklyn vient de leur donner partiellement raison. Une décision judiciaire permet à la centaine de personnes bloquées aux aéroports américains de rester sur le territoire. Ils devraient être libérés rapidement et ne seront pas renvoyés dans leur pays d'origine. Pour les autres voyageurs en transit bloqués n'importe où dans le monde, ils peuvent poursuivre leur voyage jusqu'aux Etats-Unis, munis d'un visa valide.



Une victoire pour les associations américaines et pour les nombreux manifestants qui ont bruyamment dénoncé le décret anti-réfugiés. Le décret de Donald Trump a suscité un tollé mondial, également chez les géants de l'Internet. Twitter, Google ou Facebook ont rappelé que leur succès est dû à l'apport des immigrés. Les grandes universités américaines ont averti des conséquences négatives pour les étudiants et les professeurs.

- Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec plusieurs chefs d'État, samedi 28 janvier. François Hollande a mis en garde le président américain contre le repli sur soi et appelé au respect du principe de l'accueil des réfugiés.





- Journée cruciale pour François Fillon : le candidat Les Républicains pour la présidentielle tient un grand meeting porte de la Villette à Paris, dimanche 29 janvier. Il est revenu sur la polémique des soupçons d'emploi fictif de sa femme Penelope Fillon dans le JDD.



- Les départements de l'Aude et de l'Hérault ont été fortement touchés par des inondations à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les deux départements, vendredi 27 et samedi 28 janvier. 17 personnes ont été évacuées à Olonzac, une commune située près de Narbonne. Les habitants déplorent un manque de suivi car ils n'ont pas été prévenus de l'alerte orange.



- Mondial de Handball : les "Experts" affrontent la Norvège en finale dimanche 29 janvier. Le match est à vivre en fil rouge sur RTL à partir de 17h30 et dans "RTL en Direct de l'Équipe " à 19h00 pour toutes les réactions après cette finale.



- Football : L'Olympique lyonnais s'est incliné 2 à 1 devant Lille et l'entraîneur Bruno Génésio. Victoire de Bordeaux à Nancy 2-0, de Dijon à Lorient 3 à 2, d'Angers devant Metz 2 à 1. Rennes et Nantes ont égalisé avec 1 but partout. 1 partout également entre Bastia et Caen.



- Top 14 de Rugby : Le RC Toulon a subi une défaite à domicile, samedi 28 janvier. La Rochelle s'est imposée à Mayol 23-20 grâce à une pénalité de Brock James à la dernière seconde.



- Open d'Australie : Serena Williams a remporté la finale dame aux dépens de sa sœur Vénus. Ce dimanche matin, place au duel Federer-Nadal à partir de 9h30.