publié le 03/06/2018 à 08:07

Mélina Boughedir, partie en Syrie rejoindre Daesh en 2015, va être jugée à partir de ce dimanche 3 juin en Irak, après y être entrée illégalement. Elle risque la peine de mort pour terrorisme. Le procès aura lieu à la Cour criminelle de Bagdad, l'un des lieux les plus sécurisés de la ville, et un dispositif impressionnant afin d'éviter les attentats.



Mélina Boughedir sera escortée par les forces spéciales, avant d'être placée dans une cage en bois au milieu de la salle d'audience. Ses avocats, venus de France pour tenter de défendre leur cliente, ne serons pas dans des conditions optimales. Ces derniers n'ont jamais pu rencontrer Mélina au préalable. "Nous sommes là pour poser des questions et demander des preuves sur la culpabilité de notre cliente", explique maître Pradel.

Selon les avocats, l'affaire sera jugée en quelques dizaines de minutes, verdict compris, car la justice irakienne est sans aucune clémence dans les affaires de terrorisme, notamment envers les femmes. Depuis le début de l'année, 97 ont été condamnées à mort.

À écouter également dans ce journal

Sport - Le Castres olympique est devenu de France de rugby samedi 2 juin, à la suite de sa victoire en finale contre le Montpellier Hérault rugby.



Mort de Maëlys - Les obsèques de la jeune fille tuée par Nordahl Lelandais et dont le corps a été retrouvé il y a trois mois ont eu lieu samedi 2 juin en présence de nombreux anonymes.



Justice - Nicolas Sarkozy aurait saisi la Cour d'appel afin de faire annuler les poursuites à son encontre dans le cadre des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007, indique Le JDD.