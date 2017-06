publié le 05/06/2017 à 07:33

Un Français a été tué dans l'attentat de Londres. Sept autres ressortissants sont toujours hospitalisés, dont quatre dans un état grave. C'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, dimanche 4 juin. Il sera au côté des familles des victimes ce lundi. L'attaque a été revendiquée par l'État Islamique. Au total, il y a sept morts et près d'une cinquantaine de blessés.



Ce sont toujours les mêmes scènes. Véhicule lancé contre la foule sur le London Bridge et trois assaillants qui poignardent au hasard les passants, ce nouvel attentat est le troisième en moins de trois mois au Royaume-Uni.

Alexandre, barman, a tout juste eu le temps de baisser le rideau de son restaurant. "Il y avait juste la vitre qui nous séparait. Il avait un couteau de 20 centimètres de long, complètement ensanglanté. Il a tapé à la fenêtre du restaurant, juste en face de moi. Il me regardait dans les yeux, en criant en anglais : 'C'est pour Allah'", explique-t-il.

- L'enquête sur l'attentat de Londres démarre rapidement. Douze personnes ont déjà été arrêtées à l'est de Londres. Et des perquisitions ont eu lieu dans la banlieue de la capitale britannique.



- À Manchester, deux semaines après l'attaque qui a fait 22 victimes, 50.000 se sont rendus au concert hommage. Ariana Grande est revenue dans la ville anglaise. Une minute de silence a été respectée avant l'entrée en scène des artistes comme ColdPlay, Robbie Williams ou encore Katy Perry.



- Plusieurs pays ferment leurs portes au Qatar. C'est le cas de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis ou encore du Bahrein. Ces pays ont annoncé avoir rompu leurs relations diplomatiques avec Doha. Ils accusent le Qatar de déstabiliser la région.



- Le Parisien révèle un document présenté comme l'avant-projet de loi sur la réforme du travail. Une loi qui doit autoriser ou non le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures pour l'emploi. Dans cette version, neuf ordonnances sont listées, certaines dont on n'a jamais entendu parler.



- Le bouclier de Brennus est de retour en Auvergne. Clermont est champion de France du top 14, sept ans après leur première fois. Et surtout après avoir perdu pas moins de 11 finales. L'ASM a battu Toulon, dimanche 4 juin au stade de France : 22-16 devant près de 80.000 spectateurs.