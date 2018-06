publié le 17/06/2018 à 07:40

Les premiers migrants de l'Aquarius arrivent en ce moment même dans le port de Valence. Trois navires sont attendus dans la matinée avec à bord les 630 migrants secourus en mer il y a une semaine et au centre de vives tensions entre les dirigeants européens.



Un premier bateau transportant une partie de ces migrants, le navire italien Dattilo, est entré dans le port un peu avant 6h30. Les autres les suivront d'ici 10h, selon les prévisions des autorités, à bord de l'Aquarius et d'un autre navire militaire italien, l'Orione.

Certains d'entre eux doivent être accueillis en France, après l'examen de leur situation en Espagne, avait annoncé le gouvernement espagnol samedi 16 juin.

À écouter également dans ce journal :

Football : les Bleus sont de retour à leur camp de base, où ils vont pouvoir analyser leur petite victoire 2 buts à 1 contre l'Australie au stade de Kazan. C'était le premier match du Mondial pour les tricolores. Les supporters s'étaient rassemblés et ils auraient bien aimé que la fête soit un peu plus belle.



Société : les anti-nucléaires sont encore descendus dans la rue hier après-midi à Be dans la Meuse. Entre 1.000 et 3.000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour protester contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires.



Baccalauréat : c'est la dernière journée de révision, avant la traditionnelle épreuve de philo demain qui marque le début du bac général. Il y aura un nombre record de copies cette année puisque le nombre de candidats n'avait jamais été aussi élevé