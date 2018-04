Le journal de 7h : la Corée du Nord met fin à ses essais nucléaires

publié le 21/04/2018 à 07:43

Après des mois de tensions, l'heure est à la détente dans la péninsule coréenne. Moins d'une semaine avant le sommet prévu entre Kim Jong-un et son homologue du Sud, le leader de la Corée du Nord a franchi un pas supplémentaire dans la désescalade nucléaire en annonçant la fin des essais et ses tests de missiles.



Donald Trump, qui doit rencontrer Kim Jong-un dans les prochaines semaines, a salué cette initiative. Le président américain jubile. "C'est une très bonne nouvelle pour le monde. J'ai hâte d'être à notre sommet", a-t-il tweeté. Ces concessions majeures interviennent également à quelques jours d'une rencontre entre les deux présidents coréens.

Un traité de paix pourrait être signé 65 ans après la fin de la guerre de Corée. Parmi les réactions, à noter celle du Japon qui se déclare insatisfait en affirmant que Tokyo allait maintenir la pression sur la Corée du Nord.

À écouter également dans ce journal :

- UNIVERSITÉS : En France, l'évacuation de la faculté parisienne de Tolbiac n'a pas entamé la détermination des occupants. La préfecture de police a précisé qu'aucun blessé grave n'avait été hospitalisé en lien avec l'opération. Dans la soirée du vendredi 20 avril, plusieurs centaines d'opposants se sont néanmoins rassemblées devant le site de l'université.



- TERRORISME : il y a un an, Xavier Jugelé était tué au volant d'un fourgon de police sur les Champs-Élysées. son nom est désormais associé à jamais à la célèbre avenue parisienne. En mémoire du policier de 37 ans, une plaque commémorative a été dévoilée, hier, vendredi 20 avril, par le président de la République et la maire de Paris.



- FAIT DIVERS - Le vol du reliquaire d'Anne de Bretagne, le week-end dernier à Nantes peut-être bientôt résolu. Trois hommes âgés de 25 à 30 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils doivent être présentés ce matin à un juge d'instruction.



- JUSTICE - Encore une expertise dans le dossier Vincent Lambert. Elle a été ordonnée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour "déterminer le tableau clinique du patient", hospitalisé dans un état végétatif depuis 2008.



- POLITIQUE - Manuel Valls envisage de laisser son siège de député pour un autre mandat, de l'autre côté des Pyrénées. Interrogé sur la chaîne de télévision publique espagnole TVE, l'ancien Premier ministre a annoncé qu'il réfléchit à une possible candidature à la mairie de Barcelone en 2019, sous les couleurs du parti de centre-droit Ciudadanos.



- FOOTBALL - Lyon revient provisoirement à un point de Monaco grâce à sa victoire à Dijon 5 à 2. Dans le derby de l'ouest, Nantes et Rennes se sont quittés sur un match nul 1 but partout hier, vendredi. À suivre ce samedi : Marseille-Lille à 17 heures puis cinq autres matches à 20 heures, dont Guingamp-Monaco.