L'attentat de Londres le week-end dernier a fait officiellement une deuxième victime française. Le corps de l'un des deux disparus a été formellement identifié grâce à un prélèvement ADN. Sébastien Bélanger, âgé de 36 ans, était chef cuisinier dans un restaurant de Borough Market.



Ses collègues, qui avaient toujours un peu d'espoir, ont appris la mauvaise nouvelle pendant leur service mardi soir. L'émotion était palpable pour plusieurs d'entre eux qui le considéraient comme un ami. La dernière trace de Sébastien Bélanger remonte au moment de l'attaque, il était alors avec des amis dans un bar du quartier, devant la finale de la Ligue des champions.

L'autre Français porté disparu n'a toujours pas été retrouvé. Un avis de recherche a été diffusé par la police britannique, qui avance l'hypothèse que ce père de famille a peut-être été heurté par le véhicule fou avant d'être projeté dans la Tamise. Des équipes de recherches spécialisées ont été déployées sur le fleuve pour retrouver sa trace.

À écouter également dans ce journal

- AGRESSION À NOTRE-DAME - L'auteur de l'agression contre un policier mardi à Notre-Dame est un Algérien a priori sans histoire. RTL a recueilli le témoignage de son directeur thèse, Arnaud Mercier, professeur à l'université de Metz : "Il était très gentil, je suis estomaqué. Il était très solitaire en France, il me l'a dit. Peut-être qu'on lui a retourné le cerveau dans sa résidence étudiante".



- IMPÔTS - Le prélèvement à la source, initialement prévu pour le 1er janvier 2018, entrera en vigueur le 1er janvier 2019, selon une annonce du Premier ministre Édouard Philippe, qui a précisé qu'il souhaitait d'abord tester le dispositif avant de le mettre en application.



- POLITIQUE - Bernard Cazeneuve a confirmé avoir déposé une plainte en diffamation contre Jean-Luc Mélenchon, pour ses propos sur la mort de Rémi Fraisse. "Au début, j'étais en colère, puis ça m'a consterné et attristé pour lui et pour la qualité du débat démocratique. Il se fait beaucoup de mal à lui même. Je m'inquiète pour lui", a déclaré l'ancien Premier ministre à Marseille.



- KIM KARDASHIAN - Le chauffeur de la star américaine, un temps soupçonné d'avoir participé au braquage puis innocenté, fait part à RTL de ses galères : "Je suis choqué, j'ai juste fait mon boulot de chauffeur, je n'accepte pas qu'on m'empêche de travailler, ça me dérange que je sois mêlé à des bandits, des braqueurs".



- ROLAND-GARROS - Après l'élimination de Kristina Mladenovic mardi, les derniers espoirs français reposent sur Caroline Garcia, qui joue son quart de finale de mercredi contre Karolina Pliskova. Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Stan Wawrinka sont également au programme de la journée.