publié le 09/06/2018

On prédisait un climat glacial entre Donald Trump et ses partenaires du G7 au sommet de la Malbaie au Canada... Chacun a surtout tenté de sauver les apparences. "Les choses avancent", a déclaré Emmanuel Macron au sortir de son entretien avec le président américain.



Il y a encore six semaines, ils s'époussetaient les épaules par de grandes accolades, l'ambiance est tout autre à Ottawa. Emmanuel Macron et Donald Trump, même s'ils ont voulu montrer que la complicité n'était pas tout à fait morte, la tension était bien présente à huis-clos, "une poussée de fièvre", dit l'Élysée.

Une confrontation délicate avec plusieurs sujets qui fâchent, taxes sur l'importation d'acier et d'aluminium en tête. Durant la réunion des 7, le président américain a énuméré à ses alliés une longue liste de récrimination sur les relations commerciales. Ce à quoi a répliqué Emmanuel Macron en renvoyant à Donald Trump un certain nombre de reproches que font les européens à l’Amérique. L’Élysée espère que ce passage "rugueux" permettra de mettre les sujets sur la table. Difficile toutefois d'imaginer un "communiqué commun" dans la grande tradition des réunions du G7.

Au diner, la tension était toujours de mise lors des discussions sur l'Iran. Mais pas le temps pour Donald Trump de s'éterniser auprès de ses vieux alliés européens, il sera le premier à partir, vingt-quatre heures après son arrivée. Il est attendu mardi pour un sommet historique avec le leader nord-coréen Kim Jong Un.



