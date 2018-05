publié le 19/05/2018 à 08:35

Trois mois après la tuerie de Parkland, un nouveau drame pose encore la question des armes à feu a eu lieu dans un lycée américain, ce vendredi 18 mai. Un adolescent de 17 ans a abattu dix personnes dans son établissement de Santa Fe au Texas. Outre le long manteau qu'il portait même quand il faisait 30 degrés et de sévères brimades pendant les cours de sport, Dimitrios Pagourtzis ne s'était jamais fait remarqué.



Fin avril, il avait pourtant posté des photos douteuses sur sa page Facebook, dont une montrant un t-shirt avec le message "Born to kill" ("Né pour tuer"). Hier matin, personne n'a compris qu'il cachait sous son manteau un fusil de chasse et un revolver, qui appartenaient à son père. Le tueur avait un profil inquiétant, mais que personne n'avait vraiment appréhendé.



Si Dimitrios Pagourtzis avait annoncé dans son journal qu'il allait se suicider après la tuerie, il n'en a finalement pas eu le courage : il s'est rendu à la police. Il risque désormais la peine de mort.

À écouter également dans ce journal :

- Un Boeing 737 s'est écrasé à Cuba, hier, le 18 mai, après son décollage près de l'aéroport international Jose Marti de La Havane. Il s'agissait d'un vol intérieur avec 104 passagers et six membres d'équipage. Il n'y a que trois survivants dans un état critique.



- En cette période troublée par le Brexit, les Britanniques vont pouvoir se rassembler ce 19 mai autour de leur mariage princier. Harry va épouser Meghan au cours d'une fastueuse cérémonie dans la chapelle Saint-George, à Windsor. Comment la robe de la mariée sera-t-elle ? De quelle couleur sera celle de la reine ? Verdict à la mi-journée, dans notre émission spéciale de 12h30 à 14 heures.





- Le projet de reprise du volailler Doux a été entériné par le tribunal de commerce de Rennes. Ce dernier a confié l'avenir de l'entreprise en difficulté à un consortium emmené par le leader de la volaille LDC. Après plusieurs mois d'incertitude, 811 emplois seront pérennisés et les autres se verront proposer des accords de mobilité ou de reclassement.





- Nouvelle journée d'actions à la SNCF alors que les cheminots ont été déboutés en référé sur le paiement de leurs jours de repos entre deux périodes de grève. La circulation des trains est encore perturbée ce samedi 19 mai, avec trois TGV et Transiliens sur 5, un Intercité sur deux et deux TER sur cinq.





- À Paris, la Grande Roue de Marcel Campion va être démontée d'ici quelques semaines. Hier, le 18 mai, Benjamin Biolay, Régine, Laura Smet et d'autres personnalités ont participé à la soirée d'adieu au grand public. La Grande Roue est toujours au cœur d'une bataille judiciaire entre la Ville de Paris et Marcel Campion ; le Conseil d'Etat rendra sa décision le 8 juillet pour savoir si l'arrêt du partenariat était illégal ou pas.