publié le 15/04/2018 à 08:45

La résolution de la Russie visant à condamner les frappes a été rejetée par le Conseil de Sécurité de l'ONU convoqué en urgence samedi 14 avril. L'ambassadeur français a défendu la décision occidentale, argumentant que "le régime syrien a voulu encore une fois testé le seuil de tolérance de la communauté internationale et il l'a rencontré". La France, les États-Unis et le Royaume-Uni ont remis un projet de résolution sur la Syrie incluant la création d'un nouvel organisme d'enquête sur l'emploi d'armes chimiques.



En France, la ministre des Armées, Florence Parly, a justifié la légalité de l'intervention de la coalition occidentale et a insisté sur la réussite de l'opération. Cependant, cette action militaire ne cesse de diviser la classe politique française.

Selon Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Donald Trump jouaient "aux apprentis sourciers". Jean-Luc Mélenchon a emboîté le pas, regrettant l'absence de mandat de l'ONU. Il a affirmé sur RTL que "Emmanuel Macron a commis une erreur terrible qui isole la France en Europe et dans le monde pour rien". Le chef de l'État n'a pas encore pris la parole sur la question contrairement à ses homologues américains et britanniques.

A écouter également dans ce journal

Société - 2.000 personnes ont manifesté ce samedi 14 avril à Montpellier lors d'une manifestation de "convergence des luttes" contre le gouvernement. Des affrontements entre certains manifestants et les forces de l'ordre ont éclaté menant à 51 interpellations. En parallèle, près de 7 000 personnes ont défilé à Nantes en soutien au zadistes.



80 km/h - Des milliers de motards et d'automobilistes se sont mobilisés samedi 14 avril contrele projet d'abaissement de la vitesse maximale. Des cortèges ont traversé de nombreuses villes dont Strasbourg, Lyon et Orléans.



Fait divers - Le reliquaire du cœur d'Anne de Bretagne a été volé dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 avril au musée Dobrée à Nantes. Cette pièce d’orfèvrerie surmontée d'une couronne est très symbolique pour les bretons.



Sport - Lyon a 3 points d'avance sur Marseille après avoir battu Amiens samedi 14 avril (3-0). L'OM affronte Troyes ce dimanche 15 avril.