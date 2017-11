publié le 17/11/2017 à 07:49

Il a fait trembler l'Italie. L'ancien chef suprême de Cosa Nostra, Toto Riina, l'un des parrains les plus redoutés de l'histoire de la mafia sicilienne, est décédé vendredi 17 novembre d'un cancer, ont annoncé plusieurs médias italiens. Âgé de 87 ans, il purgeait 26 peines de détention à vie et aurait commandité plus de 150 meurtres. Il était ces derniers jours dans le coma. Sa famille avait été exceptionnellement autorisée à lui rendre visite dans sa prison pour lui dire adieu.



Surnommé Le Fauve, le mafieux avait notamment commandité les meurtres des juges Falcone en 1992 et Borsellino l'année suivante. Il aurait aussi été le cerveau des attentats sanglants de Rome, Milan et Florence, faisant dix morts en 1993. Il est également soupçonné d'avoir tué personnellement une quarantaine de personnes. Toto Riina a été arrêté en 1993, mettant fin par la même à son règne de terreur.

À écouter également dans ce journal :

- Abdelhakim Dekhar, le tireur fou de Libération, est jugé vendredi 17 novembre aux assises pour son périple armé en novembre 2013 dans Paris et sa région, au cours duquel il avait grièvement blessé un homme. Jugé à Paris pour récidives de tentative d'assassinat et pour enlèvement et séquestration, l'accusé de 52 ans encourt la perpétuité.



- La Grande roue de Marcel Campion rouvre vendredi 17 novembre place de la Concorde, alors que le Conseil de Paris devrait voter mercredi 22 novembre sa non-reconduction dès 2018.



- La manifestation contre la politique "libérale" d'Emmanuel Macron a réuni 80.000 participants dans toute la France, jeudi 16 novembre, dont 8.000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur qui avait recensé 40.000 manifestants au total lors de la précédente journée d'action du 19 octobre contre la réforme du travail. Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise ne s'avoue pas vaincu et appelle à un nouveau rassemblement samedi 18 novembre.



- Le Premier ministre libanais Saad Hariri, qui se trouve en Arabie Saoudite depuis qu'il y a annoncé sa démission à la surprise générale, est attendu samedi 18 novembre à Paris où il doit s'entretenir avec Emmanuel Macron.



- Les difficiles négociations entre conservateurs, libéraux et Verts allemands pour tenter de former un gouvernement en Allemagne ont été ajournées dans la nuit de jeudi à vendredi 17 novembre sans qu'un accord ne se dessine, a-t-on appris auprès de participants.