Le journal de 6h30 : nouvelle fusillade aux États-Unis

publié le 29/06/2018 à 07:13

Une nouvelle fusillade a fait 5 morts dans le Maryland. C'est un journal qui a été visé : le Capital Gazette de la ville d'Annapolis, à une heure de Washington. Le tireur s'est rendu de lui-même, il est interrogé en ce moment par les forces de l’ordre.



Bien que les enquêteurs parlent d'une "attaque ciblée contre le Capital Gazette", ils n'ont pas été en mesure de confirmer si l'auteur de la fusillade visait le journal ou des employés en particulier. Placé en détention, l’homme d’une quarantaine d’années est décrit comme un "adulte blanc", dans les médias américains.

Les motivations du tueur sont encore floues bien que selon plusieurs médias, il avait un contentieux avec le quotidien depuis plusieurs années.

À écouter également dans ce journal

Football : au Mondial en Russie, la phase de poules est terminé. La Belgique l'a emporté sur l'Angleterre 1-0. Même score 1-0 pour la Colombie face au Sénégal. Les Lions sont éliminés au fair-play, c'est-à-dire au nombre de cartons jaunes. Il n'y a plus d'équipe africaine dans cette Coupe du Monde. Le programme complet des huitièmes de finale est à découvrir sur RTL.fr.



Fait divers : en janvier dernier, elle avait été hospitalisée à Ermont, dans le Val d'Oise, pour une petite opération en urologie. Elle devait sortir le soir même mais l'anesthésiste s'est trompé : c'est un antibiotique puissant qu'il lui a injecté dans la moelle épinière, à la place de l'anesthésique. La mère de famille est restée 6 jours dans le coma et désormais, elle est paraplégique.



International : à Bruxelles, les 28 ont trouvé un compromis sur le fait d'installer des centres contrôlés en Europe pour organiser l'accueil des migrants. L'Italie avait menacé de tout faire capoter Rome avait bloqué les premières conclusions du Sommet sur des sujets annexes, en attendant la discussion sur les migrants. Mais ce matin, "l'Italie n'est plus seule", dit Giuseppe Conte. Emmanuel Macron se réjouit lui aussi de cette solution commune.