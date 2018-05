publié le 17/05/2018 à 18:49

Il s'appelle James Harrisson, il est Australien et son sang contient des anticorps très rares. A 81 ans, James vient de faire son dernier don du sang, mais en 60 ans, c'est un geste qu'il a accompli plus d'un millier de fois, record du monde.



Si James Harrison a donné autant de sang, c’est parce qu’il contient un anticorps, l’immunoglobuline anti-D, qui permet de fabriquer un médicament administré aux femmes enceintes dont le sang est incompatible avec celui de leur bébé. Cet médicament permet d’empêcher que le système immunitaire de la mère ne développe des anticorps dirigés contre les globules rouges du fœtus.

Entre 1967 et 2015, les dons de James Harrison ont permis de fabriquer la totalité des doses d’anti-D utilisées en Australie, soit plus de 3 millions.

À écouter également dans ce journal

Football : Didier Deschamps dévoile ce soir sa liste des 23 pour le Mondial 2018. Le sélectionneur va lever le suspens dans le 20h de TF1 en annonçant cette fameuse liste de joueurs qui iront en Russie. Les Bleus se retrouvent à Clairefontaine mercredi 23 mai. Ils vont jouer trois matchs de préparation et s'envoleront pour la Russie le 10 juin. Le Mondial commencera quatre jours plus tard.



Environnement : la France fait partie des bonnets d'âne en Europe en ce qui concerne la qualité de l'air. Et Bruxelles a décidé de passer à l'action : six États, dont la France et l'Allemagne, sont renvoyés devant la Cour de Justice de l'Union Européenne pour avoir manqué à leurs obligations en matière de qualité de l'air. Des manquements répétés qui ont fait perdre patience à la Commission.



Fait divers : une famille de Laxou, près de Nancy, vient d'être retrouvée. Leur trace avait été perdue depuis presque trois semaines. Les parents d'une quarantaine d'années et les deux enfants de 6 et 13 ans étaient portés disparus depuis le 28 avril. C'est un avis de recherche lancé hier sur Twitter qui a permis de les localiser. Ils étaient en fuite, empêtrés dans une affaire de stupéfiants.