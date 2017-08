Le journal de 18h : le Texas toujours en proie à la tempête Harvey

publié le 27/08/2017 à 18:47

Houston, la plus grande ville du Texas, était encore noyée sous les eaux de la tempête Harvey, qui a déjà laminé la côte texane et tué au moins deux personnes. Les services d'urgence de la capitale de l'industrie pétrolière américaine ont adressé dimanche 27 août dans la matinée un message des plus clairs : "Les personnes fuyant les inondations ne doivent pas en dernier recours rester dans le grenier. Si les étages les plus élevés de votre domicile deviennent dangereux... montez sur le toit".



Les garde-côtes, qui ont secouru une trentaine de personnes, avaient reçu dimanche matin plus de 300 appels de détresse dans la région de Houston où ils ont mobilisé cinq hélicoptères MH-65 Dolphin. Ils ont demandé des renforts, un appel entendu par le gouverneur de Louisiane Jon Bel Edwards qui a annoncé peu après sur Twitter l'envoi de "ressources à notre voisin" face à cette "terrible tempête". Selon le chef des pompiers de Houston Samuel Pena, ses équipes ont géré plus de 2.000 appels depuis minuit et en avaient encore un millier en attente en fin de matinée.

À écouter également dans ce journal :

- La cote de popularité d'Emmanuel Macron enregistre à nouveau une très forte baisse en août, avec 40 % de personnes satisfaites, soit une chute de 14 points en un mois après celle de 10 points déjà observée en juillet, selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche.

- Jean-Luc Mélenchon, qui veut incarner, avec La France insoumise, l'alternative politique à Emmanuel Macron, a appelé dimanche à Marseille "le peuple" au "combat" et à "déferler" dans Paris le 23 septembre contre le "coup d'État social" de la réforme du droit du travail.



- L'épisode caniculaire sur l'Hexagone concerne désormais huit départements du centre-est et du sud-ouest, a annoncé dimanche après-midi Météo-France. L'Allier, la Saône-et-Loire, le Jura, le Tarn et le Tarn-et-Garonne ont été placés à leur tour en vigilance orange canicule après la Loire et le Puy-de-Dôme vendredi et le Rhône, jeudi 24 août.



- L'Américain Floyd Mayweather a sans surprise remporté son très attendu et controversé combat de boxe contre l'Irlandais Conor McGregor par arrêt de l'arbitre à la 10e reprise, samedi 26 août à Las Vegas (Nevada). Mayweather a signé à 40 ans sa 50e victoire en autant de combats, face à McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA) qui disputait à 29 ans son premier combat de boxe.