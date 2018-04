publié le 01/04/2018 à 18:44

À Rome, le pape François a célébré sur la Place Saint-Pierre, la traditionnelle messe de Pâques : celle de la résurrection. Il a ensuite donné à la ville et au monde sa bénédiction Urbi et Orbi. Le Saint-Père a demandé que la paix revienne partout où cela est possible, en terre sainte, au Venezuela, au Yémen, au Sud Soudan, en République démocratique du Congo ou en Ukraine, mais surtout en Syrie.



"Nous chrétiens, nous croyons et nous savons que la résurrection du Christ est la véritable espérance du monde, celle qui ne déçoit pas. Aujourd'hui nous demandons des fruits de paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin", a imploré le pape François.

"Que la lumière du Christ ressuscité éclaire les consciences de tous les responsables politiques et militaires, afin que soit mis in terme immédiatement, à l'extermination en cours", a terminé le Saint-Père.



- La direction de la SNCF a donné ce dimanche 1er avril des détails sur ce que sera l'état du trafic réel lors de la grève qui débute lundi à 19 heures. Si la journée de lundi s'annonce quasi-normale, 48% de ses salariés seront en grève mardi et 77% des conducteurs ne viendront pas travailler.



- Une proposition de la direction de la SNCF qui passe mal. Cette dernière a proposé à des cadres une prime pour les inciter à conduire des trains pendant la grève qui doit débuter lundi soir. Les syndicats dénoncent une tentative de déstabilisation du mouvement.



- Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics a affirmé ce dimanche au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, que le dialogue face aux opposants à la réforme de la SNCF reste ouvert sur certains points, notamment sur la date où les nouveaux employés ne seront plus recrutés sous le statut de cheminot.