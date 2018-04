publié le 14/04/2018 à 18:50

Une semaine après l'attaque chimique à Douma, près de Damas, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont donc décidé de passer à l'action contre le régime de Bachar al-Assad. Malgré les avertissements de Moscou, des missiles américains, français et britanniques ont donc visé la nuit dernière plusieurs bâtiments situés en Syrie. Des frappes contre des bâtiments abritant des centres d'études scientifiques ou de production d'armes chimiques.



Les Occidentaux affirment avoir atteint leur objectif : empêcher l'homme fort de Damas d'utiliser à nouveau son arsenal chimique contre sa population. Depuis 17h ce samedi 14 avril, le Conseil de sécurité des Nations unies est réuni à la demande des Russes qui veulent une condamnation de ce qui s'est passé la nuit dernière. Donald Trump, lui, s'est déjà félicité du succès de l'opération. Il a tweeté que la frappe a été parfaitement exécutée et a remercié ses alliés français et britanniques pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée. Il a conclu avec un "Mission accomplie !".



Les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont donc réunis ce samedi. Les Russes veulent une condamnation pour ce qu'il considère comme "une agression contre l'État souverain". L'ambassadeur russe vient de soumettre au Conseil de sécurité une résolution pour la condamner. Il accuse les trois pays occidentaux de "néocolonialisme". Il dit que cette attaque est guidée davantage par la Constitution des États-Unis que par le droit international. Il conteste toujours le caractère chimique de l'attaque de la semaine dernière.

À écouter également dans ce journal :

- SOCIAL - Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce samedi après-midi dans les rues de Marseille. À leur tête, le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi des responsables de la CGT et d'autres syndicats, ainsi que des étudiants. Le défilé baptisé "Stop Macron", s'est déroulé sans incident.

- NDDL - Autres rassemblements ce samedi après-midi, cette fois dans les rues de Nantes. Le premier, toujours contre les ordonnances Macron, le second en soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où d'ailleurs les échauffourées ont continué toute la journée.



- GREVE SNCF - La Direction de la SNCF prévoit un trafic quasi normal demain, dimanche. Le préavis de grève des syndicats s'achèvera à l'aube. Pas de perturbation, à priori, sur le réseau TGV. Vous pourrez compter sur 9 TER sur 10, 2 Intercité sur 3 et 9 Transilien sur 10. Le prochain préavis de grève est prévu mercredi et jeudi prochains.



- FAIT-DIVERS - La nuit dernière, on a volé le reliquaire, c'est-à-dire le coffret qui contenait le cœur d'Anne de Bretagne au Musée Dobrée à Nantes. Une pièce d'orfèvrerie exceptionnelle réalisé au XVIe siècle. La maire de Nantes, Johana Rolland, a exprimé son indignation.



- CINÉMA - Milos Forman est mort à l'âge de 86 ans. C'était l'un des plus grands réalisateurs de la fin du XXème siècle. Plusieurs de ses films sont tout simplement des chefs d'oeuvre : Vol au-dessus d'un nid de coucou ou encore Amadeus. Dans ce film de 1985, Forman avait dépeint un Mozart virevoltant, jalousé par son ennemi Antonio Salieri.