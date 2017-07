publié le 09/07/2017 à 19:39

Selon le Premier ministre irakien, Haider al-Abadi, la ville de Mossoul a été reprise par l'armée régulière. C'est la fin de neuf mois de combats acharnés contre l'État islamique. Emmanuel Macron a rendu hommage à "tous ceux qui, avec nos troupes, ont contribué à cette victoire".



La bataille fut longue et difficile face à des djihadistes prêts à tout pour défendre la ville. Routes et maisons minées, voitures piégées, kamikazes : les derniers jours du combat ont été particulièrement violents et meurtriers dans la vieille ville aux rues étroites.

Il s'agit d'une grande victoire pour l'armée irakienne, qui prend enfin sa revanche sur sa défaite subie en 2014 mais si les combats sont pour la plupart finis, il faut maintenant sécuriser et déminer les quartiers.



Sans pour autant signer la fin de Daesh en Irak, la reprise de Mossoul a une dimension hautement symbolique. Deuxième ville du pays, c'est là où Abou Bakr al-Baghdad, chef de Daesh, avait proclamé son califat.

À écouter également dans ce journal

Tour de France : la 9e étape a été fatale à plusieurs égards. Le coureur australien Richie Porte a dû abandonner suite à une chute spectaculaire dans la descente du Mont du Chat, près de Chambéry. Arnaud Démare, le champion de France quitte lui aussi la grande boucle : il est arrivé hors délai. Cette étape a été remportée par le colombien Rigoberto Uran. Christopher Froome conserve le maillot jaune.



Turquie : des dizaines des milliers de personnes se sont rassemblées à Istanbul, à l'arrivée de la marche pour la justice, commencée il y a trois semaines. Les manifestants doivent terminer leur parcours devant une prison où est incarcéré un député condamné à 25 ans de réclusion pour avoir dévoilé des informations secret-défense.



Politique : Des annonces d'importance ont été faites ce weekend du 8 et 9 juillet, notamment 7 milliards de prélèvements en moins en 2018, promis par Édouard Philippe et la réforme du compte pénibilité qui s'appellera désormais "compte de prévention". Mais aussi un démenti : pas question de taxer le livret A.





Toulouse : Drôle de surprise pour les pompiers qui, en entrant dans un appartement sont tombés nez à nez avec un alligator.



Météo : douze départements ont été placés en alerte orange aux orages par Météo France.