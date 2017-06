Le journal de 18h : Georges Clooney vend sa marque de Tequila

publié le 22/06/2017 à 19:07

George Clooney ne boit pas que du café. L'acteur américain aime aussi la tequila et elle le lui rend bien. En 2013, il avait créé sa propre marque "Casamigos" ("La maison des amis" en espagnol) avec deux amis, dont Rande Gerber. Marché porteur, croissance fulgurante : il vient de la revendre pour 1 milliard de dollars.

L'aventure avait commencé dans une propriété partagée au Mexique dans la péninsule de Basse-Californie, où George Clooney y passent souvent des vacances. L'acteur et ses amis ont alors l'idée de produire leur propre tequila.



Après avoir expédié des caisses à des amis, un troisième homme leur propose de s'occuper de la distribution de la production. La bouteille coûtait alors entre 28 et 38 euros. Le succès est immense : la marque Casamigos a vendu 120.000 caisses en 2016 et espère en vendre 170.000 en 2017. Le marché de la tequila explose : près de 300 % en plus en 15 ans. La marque Casamigos a ainsi été rachetée 1 milliard de dollars par une marque britannique propriétaire de Guinness. Selon les calculs de RTL, Georges Clooney pourra ainsi s'acheter 1 milliard de capsules de café.

À écouter également dans ce journal

- Tentative d'attentat aux Champs-Élysées : le procureur de Paris François Molins a pris la parole pour dévoiler de nouvelles informations concernant l'assaillant Adam Djaziri.

- Bruxelles : Emmanuel Macron assiste à son premier Conseil européen jusqu'à vendredi 23 juin.



- Emmanuel Macron a présidé le premier Conseil des ministres du gouvernement Édouard Philippe II, ce jeudi 22 juin.



- Marine Le Pen a enfin pris rendez-vous avec les juges qui mènent l'enquête sur les assistants parlementaires des Eurodéputés du Front national (FN). À l'inverse, le vice-président du FN Louis Aliot a refusé de répondre à une convocation de la police.



- Le géant américain de la grande distribution Costco, a ouvert un entrepôt à Villebon-sur-Yvette, dans l'Essonne.



- Cosmétiques : les instituts de beauté Guinot attaquent en justice l'Oréal pour "espionnage industriel".



- Bac : le principal syndicat des chefs d'établissement dénonce les bugs répétitifs et les fuites de l'édition 2017.



- Musique : la chanteuse Louane enregistre son 2e album et le tout premier extrait a été dévoilé. Le nouvel album est attendu pour l'automne 2017.