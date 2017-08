et Charlotte Arrigoni

publié le 18/08/2017 à 18:53

24 heures après l'attaque de Barcelone, le bilan s'est aggravé. 14 personnes sont décédées. Une centaine a été blessée, dont 28 Français. Mais aussi des Allemands, des Italiens, des Portugais, des Belges, des Turcs, des Asiatiques : au total, 35 nationalités différentes ont été concernées par cet acte terroriste.

Autant de personnes ont pu être touchées pour la simple et bonne raison que l'attaque a eu lieu sur la Rambla, en plein cœur du centre ville, là où aiment se balader familles et ados, Espagnols et touristes. Cette grande avenue est un des lieux incontournables de la capitale catalane.

Cette première journée de deuil en Espagne a été marquée par un moment intense de recueillement. Une minute de silence a été observée, à midi, Place de Catalogne, en présence du roi Felipe.



À écouter également dans ce journal :

Attaque au couteau en Finlande : un homme a été arrêté dans le centre de Turku, au sud-ouest du pays. Il est soupçonné d'avoir poignardé plusieurs personnes mais pour le moment, on ignore les motivations de son acte supposé. Le bilan s'élève à deux morts et 6 blessés.

Migrants : près de 2 500 migrants ont été évacués ce matin Porte de La Chapelle à Paris. Une zone où les réfugiés ont pour habitude d'installer leurs campements, en face du centre d'accueil de Paris. Début juillet, plus de 2 800 personnes avaient été délogées du même endroit.



Noyade : une fillette de 2 ans s'est noyée dans la piscine de ses grands-parents dans le Tarn-et-Garonne... Le drame a eu lieu à Montalzat, au nord de Montauban... Une enquête a été ouverte.



Mercato : Blaise Matuidijouera cette saison à la Juventus Turin. Le transfert a été validé par son ancien club, le Paris Saint-Germain.