Brexit un jour, Brexit toujours. Jeudi 8 juin, Theresa May a perdu sa majorité absolue au Parlement lors des élections législatives qu'elle avait elle-même convoquées. Mais la Première ministre a gagné les élections et c'est apparemment tout ce qui compte : Theresa May va former un nouveau gouvernement pour mener à bien les négociations en vue du Brexit. Elle a rencontré la reine à la mi-journée de ce vendredi 9 juin et Elizabeth II lui a donné le feu vert. Malgré la claque électorale, il n'est pas question d'un gouvernement de coalition. Le gouvernement sera minoritaire, exclusivement conservateur et devra ainsi croiser les doigts à chaque loi passée au parlement, pour être soutenue par le DUP d'Irlande du Nord (Parti unioniste démocrate)Parti unioniste démocrateParti unioniste démocrate, avec qui elle compte former le gouvernement.



La perte de la majorité absolue est une mauvaise nouvelle pour Bruxelles, qui hésitent à entamer les discussions avec un leader dont il n'est pas certain qu'elle soit au pouvoir dans quelques mois. Pour l'instant, il n'y a aucun changement de calendrier, le top départ des négociations est prévu le 22 juin. Pourtant, de nombreuses voix appellent la résidente du 10 Downing Street à démissionner. C'est notamment le cas de Jeremy Corbyn. Le chef du parti travailliste considère que Theresa May a "perdu le soutien et la confiance. C'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif."

À écouter également dans ce journal :

- Le MoDem est visé par une enquête préliminaire pour un soupçon d'emplois fictif, deux jours avant le premier tour des législatives.

- Selon les derniers sondages, La République En Marche est toujours en tête des intentions de vote, alors que Les Républicains et l'UDI sont loin derrière. La grande gagnante sera peut-être l'abstention : moins d'un Français sur deux est sûr d'aller voter dimanche 11 juin. Ce serait un record historique.



- Emmanuel Macron est en déplacement dans le Limousin. Le président de la République rencontre ce vendredi 9 juin les salariés de GM&S Industry, l'équipementier automobile de la Creuse menacé de liquidation.



- François Hollande rend hommage, comme chaque année aux 99 pendus de Tulle, exécutés par les soldats nazis le 9 Juin 44. L'occasion aussi d'apporter son soutien à son ami Bernard Combes, candidat dans cette circonscription.



- RTL a recueilli le témoignage bouleversant de la maman de Xavier Thomas, victime des attentats de Londres.



- Le photoreporter français Mathias Depardon est attendu ce vendredi soir à Paris après un mois de détention en Turquie.



- Football : rendez-vous déterminant pour les Bleus qui jouent contre Suède ce vendredi 9 juin, pour le compte des éliminatoires au Mondial 2018.



- Tennis : Stanislas Wawrinka (3e), a battu le numéro 1 mondial Andy Murray en demi-finale de Roland-Garros.