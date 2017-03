publié le 25/03/2017 à 13:43

L'Union européenne célèbre ses 60 ans à Rome, là où tout a commencé en 1957. En l'absence de la britannique Theresa May, qui lancera officiellement le Brexit mercredi 29 mars, 27 dirigeants européens se sont retrouvés pour cette journée historique. Pas de grande fête, pas de triomphalisme : les chefs d'États et de gouvernements sont conscients que l'Union, pour des millions d'Européens, ce sont surtout des contraintes et des normes. L'idéal européen a perdu des couleurs : le pape François l'a souligné dans un discours le 24 mars : "L'Europe risque de mourir si elle ne retrouve pas ses idéaux d'origine, en particulier la solidarité".



La journaliste Béatrice Hadjadje est sur place. Pour elle, les dirigeants européens se veulent "combattifs" : "Ils n'ont pas le choix pour deux raisons : le passé, car tous savent ce qu'ils doivent à l'Europe et veulent en être fiers. Ensuite, le présent : les 27 sont d'accord pour dire comme François Hollande qu'il vaut mieux restés unis par les temps qui courent. En un mot, Vladimir Poutine et ses menaces, Donald Trump et son mépris affiché de l'Europe ont fait beaucoup tous les deux pour rassembler les 27 européens ici à Rome."

La journaliste ajoute que "l'avenir est rempli d'interrogations : les 27 veulent une Europe sûre, forte, sociale, c'est leur engagement, mais pour y réussir il faut désormais de nouveaux leaders. Angela Merkel est bientôt en bout de course sans doute, tout comme François Hollande. En tout cas tous sont d'accord pour dire que les 27 pays européens devront avancer désormais chacun à leur rythme."

À écouter également dans ce journal

- États-Unis : Donald Trump a enregistré un échec retentissant le 24 mars. Il avait déjà vu ses décrets sur l'immigration bloqués par des juges. L'échec de sa réforme du système de santé est peut-être encore plus symbolique tellement il en avait fait son cheval de bataille. Faute de majorité suffisante, faute de l'appui des républicains, Donald Trump n'a pas réussi à liquider l'Obamacare, le plan mis en place par son prédécesseur.



- L'interdiction des ordinateurs en cabine à bord de certains avions est entrée en vigueur au matin du 25 mars. Mesure imposée par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Elle ne vise pour l'instant que les vols en provenance des pays arabes et la Turquie.



- Une mission interministérielle partie de Paris doit arriver dans la journée du 25 mars en Guyane pour tenter de mettre fin à la grogne sociale. Dans la nuit du 24 au 25 mars, des agriculteurs ont aspergé de lisier des bâtiments de la préfecture à Cayenne.



- Une semaine tout juste après l'attaque à l'aéroport Orly, deux hommes sont mis en examen par les juges anti-terroristes. Ils sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans la fourniture de l'arme à Ziyed Ben Belgacem, tué par des militaires.



- Politique : Emmanuel Macron a entamé une visite de deux jours à la Réunion le matin du 25 mars. Benoît Hamon, quant à lui, était au Salon du livre.



- Un violent incendie s'abat sur la Corse depuis le 24 mars. Il a déjà ravagé près de 400 hectares près de Bastelica dans le centre de l'île. Cinq pompiers ont été blessés la nuit dernière, trois véhicules de secours ont été détruits. Il pourrait s'agir d'un incendie volontaire.