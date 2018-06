Le journal de 12h30 - Le sommet États-Unis / Corée du Nord aura bien lieu

publié le 02/06/2018 à 13:59

Le sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord aura finalement bien lieu. Après avoir dans un premier temps annulé la rencontre, Donald Trump a finalement annoncé vendredi 1er juin qu'elle aurait bien lieu. Il rencontrera donc celui qu'il surnomme "Rocket man" le 12 juin à Singapour.



Ce changement de position intervient après la visite du bras droit du leader nord-coréen à la maison blanche. Le président américain l'assure, la Corée du Nord veut dénucléariser et il n'y aura pas de sanction contre Pyongyang pendant les négociations. Il prédit même "un processus couronné de succès."

Pour Juliette Morillot, spécialiste de la Corée, tout le monde y gagne si le sommet réussi. "C'est un atout énorme pour Trump à l'approche des midterms qui auront lieu au mois de novembre prochain. C'est un atout aussi pour Kim Jong-Un, qui apparaît auprès de son peuple comme celui qui apporte la paix", analyse Juliette Morillot.

Selon la spécialiste, le sommet pourrait déboucher sur un traité de paix sur la péninsule entre Nord et Sud Coréens, mais aussi les Nations-Unis et les États-Unis. Et surtout sur un accord de dénucléarisation revue à la baisse. D'après Juliette Morillot, "les États-Unis ont du revoir leurs prétentions de façon plus raisonnable et pragmatique". Un accord progressif sur les quinze prochaines années.







À écouter également dans ce journal

Maëlys - On attend plus d'un millier de personnes à La Tour du Pin, en Isère pour les obsèques de Maëlys. Elles se dérouleront à partir de 14H30, la cérémonie sera publique.



États-Unis / Canada - Ottawa porte plainte contre les États-Unis devant l'Organisation Mondiale du Commerce. Une action consécutive à la décision américaine d'imposer des taxes aux importations d'acier et d'aluminium de 25 et 10 %.



Football - Les joueurs de Deschamps ont battu l'Italie 3 buts à 1. L'équipe de France s'est montrée convaincante, même si tout n'a pas été parfait.



Rugby - Finale du Top 14. Le Bouclier de Brennus sera pour Castres ou pour Montpellier qui s'affrontent ce soir à 20H45 au Stade de France. À écouter sur RTL à partir de 20H.