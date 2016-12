REPLAY - Les négociations, menées sans la diplomatie occidentale, confirment la mainmise russe sur ce dossier.

Après six ans de conflit, la Syrie pourrait sortir de la guerre qui ravage le pays. Un cessez-le-feu étendu à l’ensemble du pays pourrait avoir été trouvé entre la Russie, alliée du régime de Bachar al-Assad, et la Turquie, proche des rebelles. Cette information est révélée par l’agence progouvernementale turque Anadolu. Cet accord intervient deux semaines après un cessez-le-feu instauré à Alep, qui a permis l’évacuation des civils de la ville assiégée.



Les circonstances des négociations n’ont pas été dévoilées, mais la Russie et la Turquie ont écarté la diplomatie occidentale du processus. L’agence Anadolu précise que les discussions ont eu lieu à Ankara entre la Russie, la Turquie et l’opposition syrienne. L’accord de cessez-le-feu pourrait servir de base à l’entame de négociations politiques, que Russes et Turcs souhaitent organiser à Astana, la capitale du Kazakhstan.

À écouter également dans ce journal

- Anis Amri, auteur présumé de l’attentat de Berlin, a transité par les Pays-Bas et la France avant de rejoindre l’Italie, où il a été abattu à Milan. Son parcours après l’attaque est retracé grâce aux derniers éléments de l’enquête.



- Carlos Ghosn, le patron de Renault, est au cœur d’une polémique après la révélation d’une plus-value possible de plus de six millions d’euros qu’il pourrait obtenir grâce à l’acquisition de stock-options. Une information qui devrait relancer le débat sur la rémunération des grands dirigeants.



- Les ventes de voitures diesel ont fortement chuté. Les chiffres 2016 sont tombés : 38% seulement des ventes aux particuliers, contre 64% en 2012. Les constructeurs envisagent des mesures pour remonter la pente.



- À quelques jours de la fin d’année, c’est le rush dans les mairies pour s’inscrire sur les listes électorales. À Paris, le nombre d’inscriptions a battu un record datant de 1978. Mais c’est la dernière fois que la date butoir est fixée au 31 décembre.



- À Agen, un enseignant homosexuel a porté plainte contre son lycée pour discrimination. Il avait été suspendu de ses fonctions après avoir été piégé par un élève sur un site de rencontres.



- Des nouvelles de l’astronaute français Thomas Pesquet, toujours à bord de la Station spatiale internationale. Avec cette confidence : sa vue baisse depuis son arrivée dans l’espace. Des troubles de la vision qui ne sont pas inédits.