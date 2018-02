Le journal de 12h30 - Allemagne : les voitures diesel bannies des villes

et AFP

publié le 27/02/2018 à 13:28

Les voitures diesel, bientôt bannies des villes allemandes ? La justice a ouvert la voie mardi à des interdictions de circulation de véhicules diesel dans les villes, sous conditions, une mesure très débattue dans le pays où est née cette technologie. La Cour administrative fédérale, installée à Leipzig, a rejeté les requêtes formulées par les États régionaux du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plongeant des millions d'automobilistes dans l'incertitude.



Cette décision concerne directement les villes de Stuttgart et Düsseldorf, où ces mesures pourront désormais être mises en oeuvre, mais envoie également un signal fort au niveau national où des dizaines de villes dépassent les seuils autorisés de pollution de l'air. L'arrêt de la Cour administrative fédérale prévoit des délais d'application, des exceptions pour les artisans et une mise en place progressive de telles interdictions.

Ainsi à Stuttgart, elles ne pourront pas entrer en vigueur avant septembre 2019 pour les voitures diesel de norme Euro 5, commercialisées jusqu'en 2015. "C'est un grand jour pour l'air pur", se félicite Jürgen Resch, le chef de l'association de protection de l'environnement DUH, à l'origine de cette procédure pour forcer les autorités locales à durcir leur combat contre la pollution. Il s'attend à "de nettes améliorations de la qualité de l'air dès cette année".

À écouter également dans ce journal :

- Depuis 30 ans, une vingtaine de viols restaient non élucidés dans le nord de la France. Un suspect a été arrêté lundi 26 février à côté de Maubeuge. Et son ADN correspond à celui qui restait jusque-là inconnu.



- C'est le jour le plus glacial de cet hiver : tout le pays est concerné avec des températures polaires. Le plan grand froid concerne 38 départements, ouvrant des places d'hébergement supplémentaires et ainsi héberger un maximum de sans-abri.



- Le banc de touche est de plus en plus probable pour Neymar pour les prochains rendez-vous du PSG. Blessé à la cheville, le Brésilien souffre d'une entorse et d'une fissure osseuse.



- Les politiques défilent au Salon de l'agriculture : Édouard Philippe s'est prêté au jeu des selfies, à quelques mètres de Laurent Wauquiez, qui faisait sa première apparition après la polémique de ses propos.